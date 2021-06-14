Ziano Chana: Dünyanın en kalabalık ailesine sahip olduğu sanılan Hint tarikat lideri hayatını kaybetti

Ölüm haberini doğrulayan Mizoram Eyaleti Başbakanı Zoramthanga, Twitter'de Chana'nın ailesine başsağlığı diledi.Chana'nın şeker ve hipertansiyon hastası olduğu kaydedildi.
Ancak dünya rekorunu elinde tutsa da, tutmasa da Chana ve ailesi ilgi odağı olmuştu ve Hindistan'ın kuzeydoğusundaki köylerine turist çekiyordu.
Hindistan basınındaki haberlere göre dev aile 4 katlı, 100 odalı bir evde yaşıyordu ve Chana'nın eşleri özel yatak odasının yanındaki bir yatakhanede kalıyorlardı
Reuters haber ajansına göre 1945 doğumlu Chana, kendisinden üç yaş büyük en yaşlı eşiyle 17 yaşındayken tanıştı.
Aile, Chana Pawl adlı yaklaşık 2 bin üyesi bulunan bir Hristiyan tarikatına üye.
Tarikat mensuplarının hepsi, Mizoram eyaletinin başkenti Aizawl'a 55 kilometre uzaktaki Baktawng Tlanguam köyünde, Chana'nın evinin etrafında yaşıyor.
Erkeklerin çok eşli olmasına izin veren tarikat, Chana'nın dedesi tarafından 1942 yılında kurulmuştu.