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Spor

Zeyyat Kafkas: “Fenerbahçe maçı huzur içerisinde oynandı”

TRABZON, (DHA)- Trabzonspor Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, Fenerbahçe karşılaşmasının sağduyulu bir ortamda ve hiçbir gerginliğe mahal vermeyecek şekilde oynandığını söyledi

27 Kasım 2018 17:52

TRABZON, (DHA)-
Trabzonspor Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, Fenerbahçe karşılaşmasının sağduyulu bir ortamda ve hiçbir gerginliğe mahal vermeyecek şekilde oynandığını söyledi.
Müsabakanın huzur içinde tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Kafkas, ‘’Başta Sayın Valimiz İsmail Ustaoğlu olmak üzere, Emniyet Müdürümüz Orhan Çevik’e, taraftarlarımızın güvenli bir şekilde ulaşımını gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçoğlu’na ve Gençlik Spor İl Müdürü Birdal Öztürk’e teşekkür ederiz. Burada taraftarlarımıza ayrı bir parantez açmak istiyorum. Stadyumu doldurdular, takımlarını sonuna kadar desteklediler, maç sonrası da sevinçlerini yaşadılar. Başkanımız ve yönetim kurulumuzun adına bütün taraftarlarımıza özellikle teşekkür ediyoruz’’ dedi.

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