Zeytinyağının binlerce yıllık serüveni bu müzede

Cengiz ERDİL/URLA (İzmir), (DHA)-İZMİR\'in Urla ilçesine bağlı kırsal Uzunkuyu Mahalllesi\'ndeki Köstem Zeytinyağı Müzesi, zeytinin toplanmasından sofralara yağ olarak gelinceye kadar yaptığı yolculuğu gözler önüne seriyor.

İzmirli tanınmış Ortopedi Uzmanı Dr. Levent Köstem ve eşi öğretmen Güler Köstem 17 yıl önce Urla\'nın kırsal Nohutalan Mahallesi\'nde bir arazi alarak zeytinciliğe başladı. Buraya 12 binden fazla zeytin ağacı dikildi. Zeytinci bir aileden gelen ve çocukluğu da babasının İzmir\'in Buca ilçesindeki zeytinyağı fabrikasında geçen Levent Köstem, Nohutalan Mahallesi\'ndeki zeytinliğine gelip giderken gördüğü eski zeytinyağı fabrikaları ve üretim malzemelerinden esinlenerek, müze kurmak için arayışa girdi. Çevresindeki geçmişten bugüne zeytinyağı üretiminde kullanılan malzemeleri toplamaya başlayan Köstem, müze hayalini gerçekleştirmek içinde Urla-Çeşme Yolu üzerindeki kırsal Uzunkuyu Mahallesi\'ndeki eski bir mobilya fabrikasını satın aldı.

TÜRKİYE\'NİN İKİNCİ SANAYİ MÜZESİ

Elden geçirilen mobilya fabrikası Köstem Zeytinyağı Müzesi\'ne dönüştürüldü. Anadolu topraklarında bugüne kadar kullanılan tüm zeytinyağı ezme sistemleri birebir ölçülerde sergilendi. Müze geçen 19 Kasım\'da hizmete açıldı. Köstem\'in 30 yıllık birikimleriyle \'yaşayan müze\' kavramından yola çıkarak kurduğu yer, Türkiye\'nin ikinci sanayi müzesi olma özelliğini taşıyor. Büyük ilgi gören müze, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri saat 09.00 ile 17.00 arasında gezilebiliyor.

KÖYLÜLER İÇİN ZEYTİNYAĞI TAHLİL LABORATUVARI DA BULUNUYOR

Mekanın bir sanayi müzesi olmanın ötesinde bir eğitim kurumu olacağını belirten Levent Köstem, \"Amacımız ağaçları bile tanımayan çocuklara doğayı ve tarımı sevdirmek. Burada bir de zeytinyağı tahlil laboratuvarımız var. Yöre köylüsüne hizmet verecek. Ağaçların ve elde edilen yağın kalitesine bakacağız. Uluslararası standartta asit ölçümü yapacağız. Tesislerimizde üreticinin zeytinini işlemesini sağlayacağız. Köstem Zeytinyağı Müzesi\'nde gelecek yıl sabun ve hijyen bölümü de olacak\" dedi.



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