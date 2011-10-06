-Zeytinyağı üretiminde hedef dünya ikinciliği İZMİR (A.A) - 06.10.2011 - Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi (ZZTK), zeytinyağı üretiminde hedefin dünya ikinciliği olduğunu bildirdi. ZZTK Başkanı Metin Ölken, yaptığı yazılı açıklamada, ''Zeytinyağı: Sağlıklı ve Lezzetli'' projesiyle bu alandaki tüketimi artırmayı ve damak tadını geliştirmeyi amaçladıklarını, İstanbul'da İstinyepark, Kanyon ve Palladium alışveriş merkezlerinde başlayan tadım aktivitelerinin, başta Ankara ve Bursa olmak üzere birçok ilde devam edeceğini kaydetti. Dünyanın en kaliteli zeytini ve zeytinyağını vatandaşlara yeniden tanıtabilmek için harekete geçtiklerini anlatan Metin Ölken, şöyle devam etti: ''Yıllık kişi başı halen 1,5 kilo olan zeytinyağı tüketimini 2 yılda iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye genelinde gerçekleşecek tanıtım atağının ilk ayağı İstanbul'da hedefine ulaştı. Ayrıca sosyal mecrada hedeflediğimiz on bin kişiyi aşmanın heyecanını yaşıyoruz. Dünyanın en kaliteli ürünleri arasında yer alan Türk zeytini ve zeytinyağını vatandaşlara tanıtmak ve tüketimi artırmak sağlıklı nesiller için de önemli.'' Ölken, Türkiye'nin zeytin ağacı varlığı 2000 yılında 90 milyon iken, bugün bu rakamın 170 milyonu bulduğunu bildirerek, ''Yeni dikilen ağaçlar yaklaşık üç yıl sonra mahsul vermeye başlayacak. Türkiye'nin halen 150 bin ton olan yıllık zeytinyağı üretimi 400 bin tonun üzerine çıkacak. Bu rekolteyle de dünya ikinciliğini yakalayacağız. Ancak bu mahsulün eritilmesi için ihracatın yanı sıra iç pazarı da büyütmemiz gerekecek. O nedenle tanıtım atağına geçtik ve iyi yol almaya başladık. İstikrarlı ve sürdürülebilir bir ihracat için güçlü bir iç piyasaya inanıyoruz'' görüşünü ifade etti. Faaliyetlerinin zztk.org.tr web sitesi ile facebook.com/zeytinaskina adreslerinden takip edilebileceğini ifade eden Ölken, ayrıca ''markalı olmayanın saflığından şüphe ederiz'' sloganı ile tüketicileri markalı ürünleri tüketmeye davet ettiklerini belirtti.