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Çevre

Zeytinyağı üreticileri: Bu yasa çıkarsa ülkede zeytinlik kalmaz

"Zeytin bizim altınımız"

Fotoğraf: Mahmut Koyaş

31 Mayıs 2017 13:54

Zeytinlikleri sanayiye açmayı öngören yasa tasarısı, kaliteli zeytinyağlarıyla ön plana çıkan Ayvalık ve Burhaniye’de de endişeyle karşılandı. Tasarının geri çekilmesi için TBMM’ye dilekçe gönderen zeytinyağı üretici temsilcileri, "Yasa çıkarsa Türkiye’de zeytinlik kalmayacak" eleştirisinde bulundu.

Cumhuriyet gazetesinden Yusuf Özkan'ın haberine göre, Ayvalık Zeytinyağı Üreticileri Derneği Başkanı Aydın Şensal, Meclis’te görüşülen yasa değişikliği tasarısıyla, zeytinliklerin termik santrallara, toplu konuta, taşocaklarına dönüştürüleceğini anımsattı. Tasarıyla, dönüm başına 15 adetten az zeytin ağacı bulunan alanların zeytinlik sayılmayacağına dikkat çekerek, "Çok eskiden bu yana ağaçlar seyrek dikilir. Modern tarımdan sonra sık dikim başladı. Bu nedenle Edremit Körfezi bölgemizde dönüm başına 7-8 ağaç düşüyor. Tasarıdaki tanıma göre, ülkede neredeyse hiç zeytinlik kalmayacak. Hepsi amaç dışı kullanıma açılabilecek" dedi.

Ağaç görmeden tespit

"Kurulması öngörülen tespit komisyonlarında hayatında zeytin ağacı görmemiş insanlara yer veriliyor" diyen Şensal, Edremit Körfezi’ndeki yurttaşların yüzde 70’inin zeytincilikten geçimini sağladığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Zeytin bizim altınımız. Tasarısı yasalaşırsa, salt Edremit Körfezi’nde on binler, ülke genelinde ise milyonlarca insanımız aşından olacak. Tasarının geri çekilmesi için TBMM’ye başvurduk. Umarız yanlıştan bir an önce dönülür.”

ETİKETLER

ZeytinliksanayiAyvalıkBurhaniyeTBMM

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