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Zeytinyağı tüccarının katil zanlısı tutuklandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında av tüfeğiyle vurularak öldürülen zeytinyağı tüccarı Hüseyin Kayrak'ın (49) katil zanlısı olduğu iddiasıyla yakalanıp gözaltına alınan Hüseyin Kibar (60

29 Kasım 2017 15:59

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında av tüfeğiyle vurularak öldürülen zeytinyağı tüccarı Hüseyin Kayrak\'ın (49) katil zanlısı olduğu iddiasıyla yakalanıp gözaltına alınan Hüseyin Kibar (60), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, geçen pazar gün saat 20.00\'de, Yenişehir Mahallesi\'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Otoparka park ettiği hafif ticari aracının yanına gelen zeytinyağı üreticisi Hüseyin Kayrak, yanına yaklaşan bir kişi tarafından pompalı av tüfekle göğsünden vurularak öldürüldü.
Denizli Emniyeti Cinayet Bürosu ekipleri, yaptığı araştırmada katil zanlısının döküm işletmesi bulunan Hüseyin Kibar olduğunu tespit etti. Polis, Kibar\'ı yakalayarak gözaltına aldı.Kibar\'ın ifadesinde, Kayrak ile daha önce ortak döküm işi yaptıklarını, bu işten doğan alacağı için senet verdiğini, ancak bununla kendisini sürekli tehdit edip para aldığını, borcunun ise hiç bitmediğini, bu nedenle en son telefonla tartıştıklarını ve kendisini otoparka çağırdığını söylediği öğrenildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Kibar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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