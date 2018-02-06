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Zeytinyağı hırsızlığına 3 gözaltı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Söke ilçesinde, arama yapılan otomobilde, çalıntı zeytinyağı ele geçiren jandarma ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı

06 Şubat 2018 16:20

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın Söke ilçesinde, arama yapılan otomobilde, çalıntı zeytinyağı ele geçiren jandarma ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.
Jandarma ekipleri, dün akşam saatlerinde, Söke\'nin Ağaçlı Mahallesi yolunda kontrol yaptı. Denetim yapıldığını görüp, yol kenarına otomobilini park eden sürücüyü gören ekipler, araçtakilerden şüphelendi. Jandarma ekipleri, otomobildeki N.Ş., L.P. ve O.A.\'nın kimliklerini kontrol etti. Yapılan kontrolde, 3 kişinin hırsızlık suçundan sabıkasının olduğu belirlendi. Otomobilde yapılan aramada ise bidon içinde çalıntı zeytinyağı ele geçirildi. Zeytinyağının, aynı gün saat 13.00 sıralarında, Didim\'in Akköy Mahallesi\'nde Birgül Baybar’a ait evden çalındığı ve jandarmaya ihbarda bulunulduğu anlaşıldı. Çalıntı zeytinyağı sahibine teslim edilirken, N.Ş., L.P. ve O.A. ise gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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