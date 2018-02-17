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Zeytinyağı dolandırıcılarına operasyon

Burhan CEYHAN/EFELER (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, kilosu 15 TL olan zeytinyağını sahibi ile 20 TL'ye anlaşarak satın alan üç dolandırıcı 250 kilo olan zeytinyağını kantarda el çabukluğu ile 85 kilo olarak tarttı

17 Şubat 2018 05:07

Burhan CEYHAN/EFELER (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesinde, kilosu 15 TL olan zeytinyağını sahibi ile 20 TL\'ye anlaşarak satın alan üç dolandırıcı 250 kilo olan zeytinyağını kantarda el çabukluğu ile 85 kilo olarak tarttı. Zeytinyağının değerinin 1750 TL olduğunu söyleyen şüpheliler parayı da 350 TL eksik vererek uzaklaştılar. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma dolandırıcıları kısa sürede yakaladı. 
Olay, Pınardere Mahallesi\'nde bugün öğlen saatlerinde meydana geldi. E.D, S.K. ve C.E. isimli üç şüpheli zeytinyağı alacakları Mesut Celaloğlu ile telefonda görüşüp kilosunu 20 TL\'den anlaştı. Hafif ticari araçla zeytinyağı alacakları Celaloğlu\'nun evine gelen üç şüpheli yanlarında getirdikleri kantarla 250 kilo olan zeytinyağını el çabukluğu ile 85 kilo olarak tarttı. Zeytinyağlarını hızlı bir şekilde araca yükleyen dolandırıcılar karşılığının 1750 TL olduğunu söyleyerek parayı verip uzaklaştı.
PARA EKSİK ÇIKINCA DOLANDIRILDIĞINI ANLADI
Zeytinyağını satan Mesut Celaloğlu aldığı parayı sayınca paranın 350 TL eksik olduğunu gördü. Dolandırıldığını anlayan Celaloğlu jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı ve PTS sistemi ile aracın yerini tespit etti. İncirliova-Kızılcaköy Mahallesi Kavşağı\'nda olduğu tespit edilen araç, içindeki 3 kişiyle birlikte yakalandı. Aracın içerisinde yapılan aramada 5 adet boş bidon bulundu. Yapılan sorguda şüpheliler aldıkları zeytinyağının 250 kilo olduğunu ve Köşk ilçesinde A.E.\'ye ait zeytinyağı işletmesine sattıklarını söyledi. İşletmeci A.E.\'nin başvurulan ifadesinde zeytinyağlarını aldığını kabul etti. 
SABIKALI ÇIKTILAR
Yakalanan zeytinyağı dolandırıcılarının yapılan sorgusunda S.K. ve C.E.\'nin hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak, dolandırıcılık ve iflas suçlarından 6 adet sabıka kaydı bulunurken, E.D.\'nin ise aynı suçlardan iki sabıkası olduğu ortaya çıktı. Zeytinyağlarına el konulurken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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