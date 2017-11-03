Zeytinlikte fenalaştı, kaldırıldığı hastanede öldü

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA) - BURSA\'nın Orhangazi İlçesi\'nde zeytin seralarının üzerini kapatırken fenalaşıp hastaneye kaldırılan 49 yaşındaki Yalçın Uçar, hayatını kaybetti.

Orhangazi İlçesi eski Mezbahane yolu üzerinde bulunan bir zeytin fidanlığında, zeytin seralarının üzerini kapatan Yalçın Uçar, aniden fenalaştı. Yakınları tarafından Orhangazi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Uçar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Yalçın Uçar’ın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için hastane morguna kondu.

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