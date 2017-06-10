Zeytinliklere Danıştay 'zırhı': Tesis yapamazsınız!

Balıkesir Havran’daki Koza Altın Madenciliği’nin zeytinlik sahasında altın aramak için aldığı ruhsata karşı açılan davaları Danıştay karara bağladı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2 yıl önce verdiği aynı içerikteki bozma kararına karşı yapılan karar düzeltme talebini de reddederek bu konuda son sözü söyledi. Davanın takipçisine ulaşan kararda, “Zeytinlik sahalarında bu sahalara 3 kilometre mesafe içinde, gerekli tedbirler alınmış olsa bile, zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmeleri hariç, kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran ya da sayılan olumsuz sonuçlara yol açma ihtimali bulunan tesisler yapılamaz ve işletilemez" ifadesi yer aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; yasa çıkmazsa emsal olacak davanın başlangıcı ise 10 yıl önceye gidiyor.

O dönem faaliyet gösteren Koza Altın Madenciliği, 10 yıl önce Balıkesir Havran’daki zeytinlik sahasında altın aramak için ruhsat aldı. Avukatlar Senih Özay ve Murat Fatih Ülkü, bu ruhsatlara karşı dava açtı. Dava, 2010’da Balıkesir İdare Mahkemesi’nce “Ruhsat hukuka uygundur” denilerek reddedildi. Bunun üzerine davacılar Danıştay’a başvurdu. Danıştay 8’inci Dairesi, kararı bozdu.

Ancak Balıkesir İdare Mahkemesi ise 2011’de kararında direndi. Bunun üzerine dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na (DİDDGK) geldi. DİDDGK’den 2015’te karar çıktı. Genel Kurul, Balıkesir İdare Mahkemesi’nin ısrar kararını bozdu. Bunun üzerine karşı taraf son bir hamle yaparak karar düzeltme için başvurdu. Ancak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2 yıl önce verdiği aynı içerikteki bozma kararına karşı yapılan karar düzeltme talebini de reddederek ve bu konuda yargısal anlamda son sözü söyledi.

Avukatlar Senih Özay ve Murat Fatih Ülkü, “Bu dava zeytinlik alanlarda yapılmak istenen altın madenciliği başta olmak üzere, tüm madencilik faaliyetleri için emsal bir davadır. Ancak bu yasa çıkarsa bu tip yargı kararlarının önü kesilecektir” dedi.

Hürriyet, Manisa Yırca köyünde termik santral yapımı için binlerce zeytin ağacının kesildiği günlerde davayı gündeme getirmişti. Balıkesir İdare Mahkemesi’nin ‘Ruhsat uygundur’ yönündeki ısrarını bozan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun kararını “ Zeytinin zaferi” başlığı ile duyurmuştu.