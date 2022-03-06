Zeytinliklerden sonra korunan alanlar da yapılaşmaya açılıyor; 'Tarihimizi parayla satmak istiyorlar'

Zeytinlik alanlarının rehabilite edilmesi şartıyla maden arama çalışmalarına açılmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın dün yayımlanan Resmi Gazete'deki kararıyla korunan alanlarında yapılaşmanın önü açıldı.

Bakanlık, Patara, Kekova, Kelebekler Vadisi, Ihlara, Salda Gölü ve Pamukkale gibi özel koruma bölgeleri de dahil ülke genelindeki koruma alanlarına enerji santralleri, trafolar, baz istasyonları ve iskele gibi yapı ve tesislerin kurulmasına izin veren bir yönetmelik yayımladı.

Buna göre, nitelikli doğal koruma alanlarında daha önce kesinlikle yasak olan hidroelektrik (HES), rüzgâr (RES) ve güneş enerji (GES) santralleri kurulabilecek. Elektrik iletim tesis ve hatları, temiz ve atık su hatları, trafolar, haberleşme servisleri ile açık otoparklar yapılabilecek.

Ayrıca coğrafi yapısı gereği başka güzergâhtan geçirilmesi "kamu menfaatiyle" bağdaşmayan enerji iletim hatları da bu alanlarda geçirilebilecek. Tarımsal sera ve spor alanları da inşa edilebilecek.

TIKLAYIN: Korunan alanlarda yapılaşmanın önü açıldı: 'Zorunluluk halinde' tesis, iskele, otopark, santral yapılabilecek

"Tarihimizi parayla satmak istiyorlar"

Sözcü'den Erdoğan Süzer'e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, doğal sit alanlarını yapılaşmaya ve kullanıma açan yönetmeliğe tepki gösterdi. Öztunç, “Dün zeytinlikler bugün de sit alanları. İktidarın gözünü para hırsı bürümüş. Saray iktidarının ekonomik krizden çıkış için yeni planı belli ki tüm doğayı yandaşa satmak” ifadelerini kullandı.

“Tarihimizi, yaşamımızı parayla satmak istiyorlar” diyen Öztunç, şunları söyledi:

“Bunlara izin vermek için ülkede enerji santrali ya da balıkçılık yapacak başka bir yer kalmamış olmalı. Çevre Bakanı doğal güzelliklerimizi yağmalatmak istiyor herhalde.”