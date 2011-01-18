T24 LogoT24 Logo
Çevre

Zeytinlikler sanayi tesislerine açılıyor

Yönetmelik, zeytinlikler üzerinde madencilikten petrol aramaya, savunma girişimlerinden elektrik üretmeye kadar her türlü faaliyetin önünü açıyor.

18 Ocak 2011 02:00

T24 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelik’te değişiklik yapılarak zeytinlik alanların üzerinde “elektrik üretim tesisleri, madencilik, petrol ve doğalgaz arama ve işletme faaliyetleri, savunmaya yönelik stratejik girişimler” yapılmasına olanak sağlanması için taslak hazırlandı. CHP Muğla Milletvekili Gürol Ergin, “Yapılmak istenen Zeytincilik Yasası’na yüzde 100 aykırıdır” dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Işık Kansu'nun haberine göre; Ergin, AKP iktidara geldiğinden bu yana, Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’un zeytincilik sahalarını koruyan maddesini değiştirmek için canhıraş bir çaba gösterdiğini ifade ederek bakanlığın zeytinlikleri talancılara açmak amacıyla, yönetmelikte değişiklik yapılması için bir taslak hazırladığını duyurdu.

Konu hakkında görüşü istenenler arasında Marmarabirlik, TARİŞ, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Ziraat Mühendisleri Odası’nın bulunmadığına değinen Gürol Ergin, şu görüşlere yer verdi:

“Değişiklik taslağının 2. maddesi ile zeytinlik saha tanımı, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki zeytinlikler olarak belirlenerek Zeytincilik Yasası’yla öngörülen yasağın yalnızca devletin hüküm ve tasarrufu altındaki zeytinlik sahalar için uygulanacağı sonucu yaratılmak istenmektedir. Oysa yasa, yalnızca devletin hüküm ve tasarrufu altındaki zeytinlik sahaları değil, özel mülkiyete konu olanlar da dahil tüm zeytinlikleri kapsamaktadır. Zeytinlik zeytinliktir. Kanunun kapsamının yönetmelik hükmüyle daraltılması da mümkün değildir.”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24