Zeytinlikler sanayi tesislerine açılıyor

T24 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelik’te değişiklik yapılarak zeytinlik alanların üzerinde “elektrik üretim tesisleri, madencilik, petrol ve doğalgaz arama ve işletme faaliyetleri, savunmaya yönelik stratejik girişimler” yapılmasına olanak sağlanması için taslak hazırlandı. CHP Muğla Milletvekili Gürol Ergin, “Yapılmak istenen Zeytincilik Yasası’na yüzde 100 aykırıdır” dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Işık Kansu'nun haberine göre; Ergin, AKP iktidara geldiğinden bu yana, Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’un zeytincilik sahalarını koruyan maddesini değiştirmek için canhıraş bir çaba gösterdiğini ifade ederek bakanlığın zeytinlikleri talancılara açmak amacıyla, yönetmelikte değişiklik yapılması için bir taslak hazırladığını duyurdu.

Konu hakkında görüşü istenenler arasında Marmarabirlik, TARİŞ, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Ziraat Mühendisleri Odası’nın bulunmadığına değinen Gürol Ergin, şu görüşlere yer verdi:

“Değişiklik taslağının 2. maddesi ile zeytinlik saha tanımı, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki zeytinlikler olarak belirlenerek Zeytincilik Yasası’yla öngörülen yasağın yalnızca devletin hüküm ve tasarrufu altındaki zeytinlik sahalar için uygulanacağı sonucu yaratılmak istenmektedir. Oysa yasa, yalnızca devletin hüküm ve tasarrufu altındaki zeytinlik sahaları değil, özel mülkiyete konu olanlar da dahil tüm zeytinlikleri kapsamaktadır. Zeytinlik zeytinliktir. Kanunun kapsamının yönetmelik hükmüyle daraltılması da mümkün değildir.”



