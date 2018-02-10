Zeytinlik Mahallesi muhtarı, harekata destek için zeytin fidanı dikti

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - SİNOP\'un Zeytinlik Mahallesi Muhtarı Adem Şahin, mahallesine 30 adet zeytin fidanı dikerek, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek verip askerler için dua etti.

Sinop\'un merkeze bağlı Zeytinlik Mahallesi\'nde muhtar Adem Şahin, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatına destek vermek için mahallesine zeytin fidanı dikti. Mahalle sakinlerinin de destek verip alkışladığı bu davranış vatandaşları da memnun etti. Muhtar Şahin, \"Mahallemizin simgesi olan zeytin ağaçları fidanını dikmiş bulunuyoruz. Sayın Belediye Başkanımız Baki Ergül’ün destekleriyle ile birlikte mahallemize zeytin fidanlarını diktik. Afrin\'de ki askerlerimize destek vermekten dolayı zeytin dalı fidanlarımızı dikmek istedik. Mahallemize 30 adet zeytin fidanı diktik\" dedi.

Adem Şahin, Zeytin Dalı Harekatı’nda terörle mücadelede büyük bir kahramanlık destanı yazan askerlere için de dua ederek, \"Allah yardımcıları olsun. Her zaman destek için devlet olarak millet olarak arkalarındayız\" diye konuştu.

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