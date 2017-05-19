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Çevre

Zeytinlik Kanunu'na 'yatırım' düzenlemesi: Dekar başına 15 zeytin ağacı yoksa...

İzinsiz zeytin ağacı kesenler ağaç başına 2 bin lira ceza ödeyecek

19 Mayıs 2017 12:23

Üretim Reform Paketi ile zeytinlikler, oluşturulacak kurul kararıyla yatırıma açılacak. Zeytinlik Kanunu’nda yapılacak değişiklikle dekar başına en az 15 zeytin ağacının bulunmadığı alanlar zeytinlik olarak kabul edilmeyecek.

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre bu sahaların yatırıma açılması için kurulacak Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu’nun uygun görüşü ve Tarım Bakanlığı’nın izni gerekecek. Kurulda; Çevre, Tarım, Maliye, Orman bakanlıkları temsilcileri ile ilgili sivil toplum kuruluşları olacak.

Hapis cezası kalktı, 2 bin lira ödeyecekler

İzinsiz kesenler, ağaç başına 2 bin TL para cezası ödeyecek. Zeytinlik sahalarda hayvan otlatanlar için 5 bin TL’lik para cezası öngörülürken, mevcut düzenlemedeki 3 aylık hapis cezası kaldırıldı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü önceki gün TBMM Genel Kurulu’ndan geçen Üretim Reform Paketi’yle sanayide sıçrama yaşanacağını belirtti.

 

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