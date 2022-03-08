Zeytinlik alanda maden çalışmasına şartlı izin yargıya taşındı

Ayvacıklı zeytin üreticileri, 1 Mart’ta Resmi Gazete’de yayınlanan zeytin yönetmeliğinin iptali istemiyle dava açtı.

Gazete Duvar’dan Seçkin Sağlam’ın haberine göre, Resmî Gazete'de 1 Mart tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren zeytin yönetmeliğiyle ilgili Ayvacıklı zeytin üreticileri, yürütmenin durdurulması ve iptaline yönelik dava açtı. Açılan davada, söz konusu yönetmeliğin hukuka, Anayasa’ya ve Anayasa Mahkemesi’nin ilgili kararlarına aykırı olduğu ifade edildi

Dilekçede, zeytinliklerle ilgili düzenleme yapılmasının kanun/yönetmelik yapma tekniğine ve usule aykırı olduğu dile getirildi. Kanun tarafından zeytinlik alanlarla ilgili her türlü tasarruf yetkisinin Tarım ve Orman Bakanlığı uhdesinde olduğu ifade edilerek, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle zeytinlik alanların taşınması, ıslahı gibi düzenlemeler yapılması öncelikle yetki bakımından hukuka aykırıdır” denildi.