Zeytinliğine giren 24 keçiyi telef etti

Kadir ÖZEN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Seferihisar ilçesinde kiraladığı zeytinliğe giren keçilere otomatik av tüfeğiyle ateş açan çiftçi E.T., 24 keçiyi telef etti, 3 keçiyi de yaraladı.

Olay, dün 17.30 sıralarında, Tepecik Mahallesi Bahadır Mevkii\'nde meydana geldi. İddiaya göre; evli ve 3 çocuk babası E.T. (45), hazineden kiraladığı zeytinliğe giren, aynı mahalle sakini Hasan Büyükdere\'ye (35) keçi sürüsünü görünce öfkelendi. Zeytinleri yiyerek ürünlerine zarar verdiği gerekçesiyle otomatik av tüfeğiyle defalarca ateş açan E.T., sürüdeki 24 keçiyi telef etti. Ayrıca olayda 3 hayvan yaralandı. Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan E.T., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Telef olan hayvanlar ise gömüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Olayın şokunu yaşayan sürü sahibi Hasan Büyükdere, şikayetçi olduğunu belirterek, \"Daha önce E.T.\'nin kiraladığı zeytinliğe yine mahalleliye ait keçiler girmiş. Benim keçilerim ilk defa girmişti. Keçiler, zeytinleri yediği için öfkelenmiş. Halbuki ağaçlar büyük, zeytinleri hayvanlar yiyemez. Damızlık hayvanlarımdı. 150 bin liralık zararım var. Şikayetçiyim\" dedi.

