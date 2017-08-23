Zeytinli Rock Festivali başlıyor

Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Zeytinli beldesinde her yıl yapılan Zeytinli Rock Festivali yarın başlıyor. Festivalde Selda Bağcan & Boom Pam, Deniz Tekin, Hayko Cepkin, Mor ve Ötesi, Teoman, Şebnem Ferah, Yeni Türkü, Moğollar, Ceylan Ertem, Pentagram'ın da aralarında olduğu birçok sanatçı dinleyicilerle buluşacak.



23-27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde ana sahnede 35 konser verilecek. Yüzdeyüz Müzik sahnesinde ise Deniz Tekin, Sena Şener, Pilli Bebek, Ezgi Aktan, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Neyse, Yok Öyle Kararlı Şeyler, Cihan Mürtezaoğlu, Gökcan Sanlıman’ın yanı sıra elemelerle seçilen onlarca grup sahne alacak.



Festivalde katılımcılara kamp imkanı da sunuluyor.