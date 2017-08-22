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Kültür-Sanat

Zeytinli Rock Festivali başlıyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE'nin en büyük müzik festivallerinden "Zeytinli Rock Festivali" yarın başlayacak

22 Ağustos 2017 14:31

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE\'nin en büyük müzik festivallerinden \"Zeytinli Rock Festivali\" yarın başlayacak.
Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Zeytinli beldesinde yarın başlayacak festival Athena, Teoman, Şebnem Ferah, Mor ve Ötesi, Hayko Cepkin, Pentagram, Selda Bağcan & Boom Pam’in de aralarında olduğu birçok ünlü sanatçıyı müzikseverlerle buluşturacak. 23-27 Ağustos tarihleri arasında 5 gün boyunca gerçekleştirilecek festivalde ana sahnede 35 konser verilecek. Yüzdeyüz Müzik sahnesinde ise Deniz Tekin, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Neyse, Yok Öyle Kararlı Şeyler, Sena Şener, Ezgi Aktan, Cihan Mürtezaoğlu, Gökcan Sanlıman’ın yanı sıra elemelerle seçilen onlarca grup sahne alacak.
Milyon Yapım tarafından Umut Kuzey genel koordinatörlüğünde organize edilen festivalde katılımcılara kamp imkanı da sunulacak.
Geçtiğimiz yıl 75 sanatçı ve 150 binden fazla müzikseveri ağırlayan Zeytinli Rock Festivali’nin programı şöyle:

23 Ağustos Çarşamba:
-Ana Sahne-
Mor ve Ötesi, Feridun Düzağaç, Moğollar, Pilli Bebek, Yeni Türkü, İskender Paydaş, What da Funk.
-Yüzdeyüz Müzik Sahnesi-
Son Feci Bisiklet, Palmiyeler, Gökcan Sanlıman, Utepils, Opikap, Sweet Shadow, Sokak Lambası, Umut Utku.

24 Ağustos Perşembe:
-Ana Sahne-
Teoman, manga, Seksendört, Flört, Tuna Kiremitçi, Niyazi Koyuncu, Set.
-Yüzdeyüz Müzik Sahnesi-
Neyse, Sena Şener, Cihan Mürtezaoğlu, Pelin Gedik, Kalabalık Bando, 3 Deyince, Kendimden Hallice, Silverlines.

25 Ağustos Cuma:
-Ana Sahne-
Athena, Selda Bağcan & Boom Pam, Ceylan Ertem, Pinhani, Adamlar, Pera, Çamur.
-Yüzdeyüz Müzik Sahnesi-
YÖKŞ, Ezgi Aktan, Supernova, Mustafa Gökay Ferah, Mai, Vokalemun, Ayrık Otu, Yıldıztozu.

26 Ağustos Cumartesi:
-Ana Sahne-
Şebnem Ferah, Hayko Cepkin, Mabel Matiz, Umut Kuzey, Melis Danişmend, Sattas, TNK
-Yüzdeyüz Müzik Sahnesi-
Deniz Tekin, Madcap, 163, Koma Redakte, The Family, Ahmet Beyler, Hande Everes, Pagos.

27 Ağustos Pazar
-Ana Sahne-
Bulutsuzluk Özlemi, Pentagram, Mavisakal, Kurban, Kurtalan Ekspres, Baba Zula, Yedinci Ev.
-Yüzdeyüz Müzik Sahnesi-
Yüzyüzeyken Konuşuruz, Başıbozuk, Dört, One More Page, Marla, Fırsattan İstifade, Grapes in the Mouth, Lebowski.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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