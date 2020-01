Zeytinköy'deki yangında 50 ev ve 250 hektar orman kül oldu

Yaşar ANTER- Hülya ELTEŞ (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'da ormanlık alanda çıkan ve kırsal Zeytinköy Mahallesi\'ne iki kez sıçrayarak 50\'ye yakın ev ile ahırı küle çeviren yangın, hala söndürülemedi. Havanın kararmasıyla ara verilen havadan söndürme çalışması günün aydınlanmasıyla tekrar başladı. Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, rüzgarın etkisini yitirmesini beklediklerini ve yangını öğlene kadar kontrol altına almayı hedeflediklerini söyledi.

Menteşe İlçesi\'nin kırsal Zeytinköy Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda dün saat 13.45 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeye amfibik uçaklar, söndürme helikopteleri, çok sayıda arazöz ve dozerler sevk edildi. Alevlerin ilerlediği yöndeki Zeykinköy Mahallesi, tedbir amacıyla boşaltıldı.

Evlerin boşaltılmasından kısa süre sonra alevler 136 hane ve 256 nüfuslu Zeytinköy Mahallesi\'ndeki evlere ulaştı. Yaklaşık 50 ev ve ahır alev alev yandı. Saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgarın etkili olduğu bölgedeki alevler, çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvan ile kovanlardaki arıları yuttu. Can havliyle hayvanlarını kurtarmak isterken dumandan etkilenen 22 köylü ve söndürme çalışmalarına katılan 6 orman işçisine yangın bölgesine gelen ambulanslarda müdahalede bulunuldu, oksijen tedavisi uygulandı.

Köyde içinden geçip diğer taraftaki ormana ulaşan alevleri kontrol altına almak bir türlü mümkün olmadı. Havanın kararması nedeniyle uçak ve helikopterlerle sürdürülen söndürme çalışmaları sonlandırılırken, alevlere karadan arazözler ve orman ekipleri ile müdahale sürdü. Ancak saat 23.20\'dan itibaren rüzgarın yön değiştirmesinin de etkisiyle tekrar Zeytinköy\'e ilerleyen alevler, evlere 300 metre kadar yaklaştı.

16 İLDEN EKİPLERG ELDİ

Sadece yakın illerden değil 16 ilden 230\'a yakın arazöz ve 1000\'in üzerinde orman ve itfaiye işçisi ile 600\'a yakın gönüllü ve sivil toplum örgütünün mücadele ettiği yangında alevler, saat 00.30\'dan itibaren tekrar Zeytinköy\'e girdi. Mahallede gündüz yangından etkilenmeyen başka evler de yandı. Mahallede yanan ev ve hayvan damı sayısı 50\'ye yaklaştı. Yapılan müdahalelerle köyde söndürülen yangın orman alanında devam etti.

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI KÖYE GELDİ

Muğla Valisi Esengül Civelek ve CHP\'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de dün akşam saatlerine doğru bölgeyi ziyaret ederek köylülere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Civelek, evleri yananların barınma ihtiyaçlarını karşılamak için mahalleye konteynerler, battaniye ve yatak başta olmak üzere yardım malzemelerinin ulaştırılacağını, her türlü yardımın yapılacağını söyledi.

250 HEKTARI AŞTI

Söndürme çalışmalarını yerinden yönlendiren Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, 250 hektarın üzerinde ormanlık alanın yandığını belirterek, \"Saat 06.30\'dan itibaren tüm hava söndürme araçlarımızda yangına müdahale tekrar başladı. Şu anda Türkiye\'nin dört bir yanından ekipler, yardımımıza geldi. Canla başla mücadele ediyorlar. En büyük tesellimiz can kaybı olmaması. Müdahalemiz devam ediyor. Rüzgarın da etkisini yitirmesiyle, öğlene kadarda ciddi bir sonuç alarak yangını kontrol altına almayı ümit ediyoruz. Hepimize büyük geçmiş olsun\" dedi.

Yaklaşık 230 arazöz, 14 iş makinesi, 80\'e yakın özel kamyon ve traktörle yangına müdahale devam ederken, mahallelinin tahliyesi sırasında AKUT Bodrum Ekibi evlerden çıkmakta güçlük çekenleri sırtlarında taşıyarak köy dışına çıkardı. Köylülerin hayvanlarını köy dışına çıkarmaları için askerlerin de büyük çaba gösterdiği görüldü.

Köylülerden bazılarının hayvanlarının canını kurtarırken bazılarının da alevlerin evlerine yaklaşması üzerine, giysilerini yanlarına alarak mahalleyi terk ettikleri gözlendi. Evlerin bahçesine giren alevler köylülerin araç gereçlerini ve motosikletlerini de yaktı. Hala söndürülemeyen yangında Kultak, Dağpınar, Zeytin ve Kozağaç mahalleleri çevresindeki dağlık alandaki binlerce yıllık asırlık çam ağaçları ile onlarca dönüm asırlık zeytin ağaçları kül oldu.

Zeytinliköy Mahallesi içerisinde yanan evlerde ve çevresinde soğutma çalışmaları devam ederken, yangının, 850 metre rakımlı Dağpınar Mahallesi\'ne yakın vadi ile Kultak Dağı zirvesinde iki noktada devam ettiği belirtildi.

