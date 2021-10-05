Zeytine zam kapıda; fiyatlar 10 gün içinde 2 katına çıkabilir

Mersin Zeytinciler Derneği Başkanı Atilla Parlak, tarımsal kuraklığın zeytini de etkilediğine işaret ederek, "Geçen sezonki hasatta günlük 10-15 ton zeytin alırken bu yıl 5-6 ton geliyor. Rekoltedeki düşüklük fiyatları 10 gün içinde 2 katına çıkarabilir" dedi.

Mersin’de yeşil zeytinin hasadı başladı. Büyük çoğunluğunun Mut ve Tarsus’tan geldiği zeytinler, tezgahlardaki yerlerini aldı.

Zeytin sezonunu değerlendiren Atilla Parlak, "Bu sezonki hava şartları kötü olması sebebiyle zeytin seyrek geliyor. Yağmur az. Zeytin kıt" dedi.



"Zeytin fiyatları yavaş yavaş artıyor" diyen Parlak, "Geçen sezon 10-15 ton günlük zeytin geliyordu. Bu sezon ise 5 ton 6 ton geliyor" ifadelerini kullandı.

"Zeytin fiyatlarına zam kapıda"

"Geçen seneki zeytin fiyatıyla bu seneki zeytin fiyatı hemen hemen aynı. 1 lira ve 1 lira 50 kuruş zam var. Bu da çok büyük bir artış değil" diyen Parlak, şöyle devam etti: "Zeytin fiyatlarına zam kapıda. Çünkü zeytin az. 10 günlük süreçte zeytin fiyatları 2 katına çıkabilir. Şu anda 5 lira ile 13 lira arasında boyuna göre zeytin fiyatları değişiyor." (İHA)