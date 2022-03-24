Zeytincilikle ilgili önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Zeytinlik alanlarda madencilik yapılmasının önünü açan yönetmeliğin iptali için CHP’nin tehdit altında bulunan zeytin sahaları ve zeytin üreticisinin sorunlarının araştırılmasını istediği önerge, TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi. Muğla Milletvekili Mürsel Alban, elinde zeytin dalı ile kürsüye çıkarak, Bodrumlu bir çiftçinin yazdığı şiiri okudu.

Zeytinlik alanlarda madencilik yapılmasının önünü açan yönetmelik tartışılmaya devam ediyor. Sözcü'de yer alan habere göre, CHP Grubu adına verilen araştırma önergesi üzerine konuşan Muğla Milletvekili Mürsel Alban, elinde Milas Akbelen Ormanlarından getirdiği zeytin dalıyla kürsüye çıktı. Alban, “Yönetmeliğin değişimini Türkiye'nin kanını emen ünlü beşli çete istedi, AKP yaptı” dedi.

Kürsüye zeytin dalıyla çıktı “ya özünüz ya sözünüz yalancı" dedi

Önergenin adrese teslim olduğunu belirten Alban, “Enerji uğruna bu toprakların en kadim miraslarından birinin gözden çıkarılması zeytinciliğe ve ona emek veren çiftçiye ihanettir. Elektrik üretmek için ülkede her yer bitti, bir tek zeytin sahaları mı kaldı? Bütün dünya kömürden elektrik üretimini terk ediyor. Yenilenebilir enerjiye geçiyor.

Fakat siz hala geçen çağdan kalmış yöntemlerle, zeytin ağaçlarını kesip, kömür ocakları açmaya çalışıyorsunuz. Zeytinlik sahalarda madencilik faaliyetlerine izin veren yönetmeliğin çıktığı gün Bodrum'dan bir çiftçimiz yazdığı şiiri bana gönderdi” diyerek şiiri kürsüden okudu.

Şiirde geçen ‘Hani barışın simgesiydi zeytin ağacı, Bir şey söyleyeceğim ama çok acı, ya özün ya sözün yalancı, toprağımdan köyümden beni ayırma' sözleri muhalefet sıraları tarafından uzun süre alkışlandı.

Ben bir zeytin ağacıyım

Bodrum'lu zeytin üreticisi tarafından yazılan ve CHP'li Alban'ın kürsüden okuduğu şiir şöyle:

Kazma ile kürek ile dibimi deşele / Hayat bulurum kıyıda köşede / Çiçeğime bak kalbini neşele / Toprağımdan köyümden beni ayırma

Ben memnunum toprağımdan taşımdan / Eğilde zeytin topla dalımdan başımdan / En çok onlar anlar benim halımdan / Toprağımdan köyümden beni ayırma

Beşikler bağlandı dalıma çocuklar sallandı / Zeytinimle yağımla sofralar donandı / Sökeceklermiş beni duydum içim yandı / Toprağımdan Köyümden beni ayırma

Yaprağımdan çay demle otur da iç / Dinlen gölgemde ekin çayır biç / Vicdan yok mu sende hiç / Toprağımdan köyümden beni ayırma

Hani barışın simgesiydi zeytin ağacı / Bir şey söyleyeceğim ama çok acı / Ya özün yalancı ya sözün yalancı / Toprağımdan köyümden beni ayırma

Asırlarca ürün alırsın benden / Hiç dinlemedin mi dedenden / Dönüşüm olmaz gidersem elden / Toprağımdan köyümden beni ayırma