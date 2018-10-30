Zeytinciler taban fiyatlarının 10 kuruş arttırılmasına tepki gösterdi

Enver Fatih TIKIR- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - TÜRKİYE\'nin en önemli zeytin üretim bölgelerinden olan Bursa Gemlik Bölgesi\'ndeki üreticiler zeytin taban fiyatlarının geçtiğimiz yıla göre sadece 10 kuruş arttırıldığını belirtti. Üreticiler, taban fiyatları için bu artışın çok düşük olduğunu ve üreticinin zeytin üretiminden vazgeçmesine neden olabileceğini belirtti.

Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği\'nin düzenlediği fiyatlara göre geçtiğimiz yıl 9.80 lira olarak belirlenen tavan fiyatı bu yıl 11.75 lira, 4 lira olarak açıklanan taban fiyatı ise 4.10 lira olarak belirlendi. Üreticiler ise bu fiyatlardan dolayı mağdur olduklarını ifade etti. Zeytin üreticisi Mustafa Kıymacı, \"Zeytinciler olarak bizim için tavan fiyat değil, taban fiyat önemli. Taban fiyat yalnızca 10 kuruş artırıldı. 180 adedi 1 kilo eden irilikte zeytinden kaç ton çıkarabiliriz ki? Günde topladığımız 10 kasa zeytinden 1 kasa bile 180 kalibre zeytin çıkmaz, çıkmayacak. Gemlik bölgesinde 280 ile 350 adedi 1 kilo eden irilikte zeytin üretiyoruz. Bizim için tavan fiyat değil 280-350 kalibre zeytinin fiyatı önemli\" dedi.

\'GEMLİK ZEYTİNİ DÜNYADA 1 NUMARA\'

Alınan zeytin boyutlarında da değişiklik yapıldığını belirten Kıymacı sözlerine şöyle devam etti: \"Eskiden 460 kalibreye kadar zeytin alınıyordu, bu sene Marmarabirlik 380 kalibreye kadar zeytin alıyor. Tüccarlar iri zeytini de küçük zeytini de satabiliyorken Marmarabirlik neden satamıyor? Kooperatifte oturmakla ya da köyleri ziyaret etmekle başarı gelmiyor. Köylünün hali perişan. Havuzda zeytinim duruyor, ancak arayan soran yok. Gemlik\'in zeytini dünyada bir numara. Akhisar\'da, Güney Doğu\'da yetişip de Gemlik zeytini adıyla satılan zeytinlere devlet kota koymalıdır. Bu bölgede herkes aynı dertten muzdarip, borcun içinde yüzüyorlar. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor.\"

\'LİSANSLI DEPOCULUK ŞART\'

Gemlik\'te yaşayan ve zeytin üreticisi olan Ali Çakmak, zeytin piyasasındaki tekelleşmenin olumsuz sonuçlar doğurduğunu belirterek, \"Zeytinin maliyeti çok yüksek. Piyasadaki tekelleşme küçük tüccarları bitirdi. Büyük tüccarlar ise kendi zeytinini tuzlamaya başladı. Bu sebeple köylüden zeytini yok pahasına almaya başladılar. Marmarabirlik bu noktada yetersiz kalıyor. Acilen lisanslı depoculuğa geçilmesi gerekiyor. Köylü tek başına bu işle mücadele edemez\" dedi.

\'BÖYLE GİDERSE KÖYLÜ ZEYTİNCİLİĞİ BIRAKIR\'

Üreticiden çok düşük fiyatta alım yapıldığını söyleyen Çakmak sözlerine şöyle devam etti: \"Marketlerde kilogramı 35-40 lira olan zeytin, köylüden 7-8 liraya alınıyor. Geçen sene köylüden alınan zeytinin fiyatı iyiydi ancak bu sene ekonominin bozulması ve döviz kurlarının artmasından dolayı tüccarlar zeytin satın almıyor. Fiyatlar geçen seneye göre neredeyse yüzde 40 aşağıda ama market raflarında hiçbir değişiklik yok. Fiyat orada halen çok yüksek. Türkiye\'de fiyatı artmayıp geri gelen iki tane ürün var. Biri zeytin diğeri ise kırmızı et. Artık Gemlik\'te zeytin ağaçlarına bakılmaz hale geldi. İddia ediyorum, burada ağaçların yüzde 30\'una bakılmıyor, ağaçlar kendi haline bırakıldı. Böyle giderse insanlar zeytinciliği bırakır, üretimi durdurur\" dedi.

\'ESNAF DA ÜRETİCİ DE MEMNUN DEĞİL\'

Gemlik\'te satış mağazası sahibi Tekin Demirci satış fiyatlarının da düştüğünü belirterek, \"Geçen seneye göre yemeye hazır zeytinlerde fiyatlarımız düştü. Piyasanın durumundan dolayı ister istemez fiyatları aşağı çekiyoruz ancak yine de işler çok az. Üç yıl öncesine göre neredeyse yüzde 70 daha az satış yapıyoruz. Betonlaşma yüzünden zeytin ağaçları kesiliyor, yapılan yol çalışmaları nedeniyle de kesilen ağaçlar var. Bu sebeple üretim de giderek azalıyor. Esnaf da üretici de memnun değil\" dedi.



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