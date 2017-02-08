"Zeytinburnu'nun yarısı TOKİ'ye veriliyor, vatandaş endişeli"

AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Meclisi’ne bugün ilçedeki kentsel dönüşüme ilişkin tartışma yaratacak bir teklif geliyor. Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, teklif kabul edilirse TOKİ neredeyse Zeytinburnu’nun yarısında kentsel dönüşüm faaliyetlerini yürütecek. Vatandaş oturduğu evi değil, istediği başka bir bölgede yeni ev verebilecek.

Çırpıcı, Veliefendi, Sümer, Yeşiltepe, Seyitnizam ve Nuripaşa Mahalleleri’ni kapsayan teklifte kentsel dönüşümü Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile yürütmek için yetki talebinde bulunuluyor. Teklif kabul edilirse TOKİ neredeyse Zeytinburnu’nun yarısında kentsel dönüşüm faaliyetlerini yürütecek. Teklifte en dikkat çekici ayrıntı ise kentsel dönüşüm kapsamında yurttaşların evlerini “öncelikle değişim yöntemiyle” yapılacağının belirtilmesi oldu. Bu bölümü göre TOKİ yurttaşın kentsel dönüşüme giren evinin yerinde değil de başka bir bölgede yeni ev verebilecek.

Hala yargı kararına karşın tıraşlanmayan 16.9 Kuleleri’nin de yer aldığı 1. derece deprem kuşağında olan Zeytinburnu son yıllarda birçok rezidans projesinin adresi oldu. 13 mahalleden oluşan ve Marmaray ile daha da değerlenen Zeytinburnu’nda şimdi 6 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm çalışmaları başlatılıyor. Dönüşüm sürecini ise ilçe belediyesi TOKİ ile yürütmek istiyor. Zeytinburnu Belediyesi İmar Komisyonu’na konuya ilişkin önceki gün çok tartışma yaratacak bir teklif geldi. Teklifte ilçe belediyenin TOKİ ile 6 mahallede kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirebilmesi için belediye başkanına ile TOKİ arasında “protokol yapma yetkisi” verilmesi isteniyor. Teklifte “hak sahiplerinin tespiti, hak sahipleri ile uzlaşma, dönüşüm alanındaki hak sahiplerinin mülkiyetini öncelikle trampa (takas) yöntemini benimseyerek TOKİ adına devir alma, bedeli karşılığında ya da trampa yöntemi ile TOKİ ile ödeşme, kamulaştırma vs gibi” işlemlerin yapılacağı belirtiliyor. Teklif bugün saat 10.00’da ilçe meclisinde oylanacak. CHP’li Meclis üyesi mimar Esin Hacıalioğlu teklife “ret” oyu kullanacaklarını belirterek “Vatandaşa nerede ev verecekleri belli değil. Komisyonda sorduğumuzda TOKİ maliyetine ev verecek deniyor. Yetki talebinin ayrıntıları açıklanmıyor. Teklifin içeriği yok. Teklifte hiçbir ayrıntı da yazmıyor. Bu teklif kabul edilirse insanları şehrin bir ucuna sürebilecek yetkiye sahip olacaklar. Kentleşme anlamında her türlü yetkiye sahip olacak. Ayrıca bu teklif bir anlamda da ‘biz Zeytinburnu’nda kentsel dönüşümü başaramadık, TOKİ’ye devrediyoruz’ demek” diye konuştu.

"Barcelona olacak" demişti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Zeytinburnu’nda sadece Sümer Mahallesi riskli alan ilan edildi. Zeytinburnu Belediyesi tarafından 5 yıl önce mahalle kentsel dönüşüm kapsamına alınan ilk bölge oldu. Sümer Mahallesi’nde 2 ayrı etap planlandı. 1. etabı tamamlanan Sümer Mahallesi’nde 2. etap devam ediyor. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın geçen aralık ayında Barcelona’nın 1980’li yıllardaki durumunu ve bugünkü modern çehresini iyi bildiklerini belirterek “Biz de Zeytinburnu’nda 5 yıl içinde mini bir Barcelona inşa etmek istiyoruz.

Zeytinburnu’nu İstanbul’un cazibe merkezlerinden biri haline getireceğiz. İlçeye bugün yatırım yapanlar gelecekte karşılığını fazlasıyla alacaklar” ifadelerini kullanmıştı.