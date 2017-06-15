Zeytinburnu'ndan geçen tramvay hattı yer altına alınacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Zeytinburnu'ndan geçen bölümünün yerin altına alınacağını açıkladı.

Zeytinburnu'nda, Avrupa Bölgesi İçme Suyu Tünel İnşaatında" kullanılan ilk yerli üretim TBM'nin (Tünel Delme Makinesi - Köstebek) çalışmasını inceleyen Topbaş'ın, "İnşallah yakın bir tarihte bu tramvayı yer altına alma projesi bitmek üzere onu da başlatacağız. Böylece Zeytinburnu'nun da bu tramvayla ilgili sıkıntısını inşallah çözmüş olacağız. Bunu da burada bir müjde olarak ifade etmek istiyorum ve hayırlı olsun diyorum." açıklamasını değerlendiren Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, bundan büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

Aydın, "Zeytinburnu’ndaki tramvay hattı yer altına alınıyor. 2019'da tramvayın yerin altına alınma çalışmaları başlayacak. Bir yılda biter. Zeytinburnu'ndaki trafik sorununu büyük ölçüde çözer." dedi.

Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Zeytinburnu’ndan geçen bölümünün trafik sorununa yol açtığını vurgulayan Aydın, yıllardır bu bölümün yerin altına alınması konusunu gündeme getirdiğini ancak aynı güzergahtan su hattının geçmesi nedeniyle bunun hayata geçirilemediğini anlattı.

Eski su hattının değiştirilmesi için yeni bir tünel yapıldığını, söz konusu tünelin inşaatında ise artık Türkiye’nin ilk yerli üretimi olan TBM sisteminin kullanıldığını vurgulayan Aydın, şöyle devam etti:

"Bu konuyu 18 yıldır gündeme getiriyorum. Çünkü, bizim açımızdan özellikle trafik sorunu bakımından sıkıntılar oluşuyor. Şimdi, su hattı yenileniyor. Yenileme işlemi bittikten sonra eski hat iptal edilecek ve su yeni hatta verilecek. Ardından da tramvayın Zeytinburnu ilçesinden geçtiği kısımları yerin altına alınacak."

Murat Aydın, şunları söyledi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız müjdesini tekrarladı. Önceden müjdeyi vermişti bize. Bu su hattı 2018'de bitecek. Hemen ardından tramvayın yerin altına indirilmesi çalışmaları başlayacak. Bu su hattının güzergahı değiştikten sonra, Zeytinburnu'nda trafik açısından büyük sıkıntı oluşturan tramvay yerin altına alınmış ve metroya dönüşmüş olacak. Bu süreç 2019'da başlayacak ve muhtemel bir yılda tamamlanır. Sağ olsun, İSKİ ve Büyükşehir Belediyemiz gerekli adımları attı. Tramvay yerin altına indirilecek. Bu da Zeytinburnu’nun trafik ile ilgili problemini çok büyük ölçüde çözmüş olacak."