ZEYTİNBURNU'NDAKİ SALDIRGAN YAKALANDI-1

Haber: İbrahim AKTÜRK-İSTANBUL DHA
Zeytinburnu\'nda üniversite öğrencisi E.Ö\'yü adım adım takip ederek apatrman girişinde darp eden zanlı yakalandı. Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği\'nde sorguya alınan zanlının işlemleri sürüyor.
Görüntü Dökümü:
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ:
-Genç kızın evine doğru yürümesinden görüntü
-Zanlının, genç kızın peşinden gelmesi
-Genç kızın binaya girmesi
-Şüphelinin aynı binaya giriş yapması
-Şüphelinin binadan hızla çıkıp olay yerinden uzaklaşması
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Olayın meydana geldiği binadan görüntü
-Binanın içinden detay görüntü
-Aynı sokakta oturan bir kişi ile röportaj
-Detaylar
18.02.2018 - 12.37 Haber Kodu : 180218046