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ZEYTİNBURNU'NDAKİ SALDIRGAN YAKALANDI-1

  Haber: İbrahim AKTÜRK-İSTANBUL DHA Zeytinburnu'nda üniversite öğrencisi  E

18 Şubat 2018 20:11

 

Haber: İbrahim AKTÜRK-İSTANBUL DHA
Zeytinburnu\'nda üniversite öğrencisi  E.Ö\'yü adım adım takip ederek apatrman girişinde darp eden zanlı yakalandı. Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği\'nde sorguya alınan zanlının işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü:
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ:
-Genç kızın evine doğru yürümesinden görüntü
-Zanlının, genç kızın peşinden gelmesi
-Genç kızın binaya girmesi
-Şüphelinin aynı binaya giriş yapması
-Şüphelinin binadan hızla çıkıp olay yerinden uzaklaşması
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Olayın meydana geldiği binadan görüntü
-Binanın içinden detay görüntü
-Aynı sokakta oturan bir kişi ile röportaj
-Detaylar


18.02.2018 - 12.37 Haber Kodu : 180218046

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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