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Zeytinburnu’ndaki operasyonda Reina saldırganı bulunamadı

Bir kişi, pencereden atlayarak kaçmaya çalışmıştı

03 Ocak 2017 01:09

Beşiktaş Ortaköy’de Reina'ya silahlı saldırıda bulunan saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdüren polis, bir ihbar üzerine Zeytinburnu’nda bir eve operasyon düzenledi. Polisin saldırganın saklandığı iddia edilen adreste saldırganı bulamadığı öğrenildi.

Yaklaşık 3 saat düzenlenen operasyonda olaya ilişkin herhangi bir şüpheliye rastlanmadı. Polisin çalışmaları sürerken yakında duyulan bir ses üzerine polis ekipleri buraya yöneldi.

Bir kişinin bıçaklanarak yaralandığı görüldü. İlk etapta yaralanın operasyon kaynaklı yaralandığı düşünüldü. Yapılan incelemenin ardından yaralı şahsın operasyonla ilgili olmadığı anlaşıldı.

Şahsın yabancı uyruklu bir kişi olduğu ve tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklandığı öğrenildi. Şahıs olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Saldırganın en net fotoğrafı

Düzenlenen operasyon sırasında evdeki bir kişinin evden atlayarak kaçmaya çalıştığı iddia edildi. Pencereden atlayan kişinin kişinin sınır dışı edilmemek için polisten kaçtığı belirtildi.

 

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