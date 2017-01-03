Emniyet, Reina saldırganının fotoğrafını paylaştı

Yılbaşı gecesi Ortaköy'deki eğlence mekanına saldırı düzenleyen ve 39 kişinin ölümüne neden olan saldırganın en net fotoğrafı ve Taksim'de çektiği selfie videosu paylaşıldı.

İstanbul'da yılbaşı gecesi eğlence mekanı Reina'yı kana bulayan teröristin yakalanması için yoğun çalışmalar devam ediyor.

Saldırganın şimdiye kadar paylaşılan fotoğrafları

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, izledikleri güvenlik kamera görüntülerinden saldırganın bir başka görüntüsüne ulaştı.

Söz konusu fotoğraf habercilerle paylaşıldı. Üzerinde koyu renkli anorak bulunan kişi çekik gözleri, geniş elmacık kemikli yüzüyle dikkati çekiyor.

TEM ekipleri saldırganın yerini belirlemek için çalışmaları sürüyor.

Ortaköy'de yeni yılın ilk saatlerinde bir gece kulübüne silahlı terör saldırısı gerçekleştiren saldırganı yakalamak için çalışmalar sürerken, zanlının İstanbul'da selfie çekildiği viedo görüntüsü ortaya çıktı.

Saldırganın Taksim'de bir selfie videosu çektiği ortaya çıktı:

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, yaptıkları çalışmalarda yılbaşı gecesi gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili olabileceğini değerlendirdiği 12 kişiyi gözaltına almıştı. Zeytinburnu'nda bir eve de baskın düzenleyen polis ekipleri saldırganı bulamamıştı.

Emniyetin paylaştığı fotoğraf şöyle: