T24 LogoT24 Logo

İşte Reina'ya saldıran teröristin fotoğrafları!

03 Ocak 2017 02:00

17

Reina'daki terör saldırısını düzenleyen teröristin fotoğrafları...

27

37

47

57

67

77

Kaynak: Yeni Şafak, DHA

ETİKETLER

reinateröristsaldırganfotoğrafışid
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24