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Yaşam

Zeytinburnu'nda yangın

24 Nisan 2009 03:52

Zeytinburnu'nda bir binada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Çırpıcı Mahallesi Yeşilyol B Sokak'taki 5 katlı binanın girişinde bulunan elektrik trafosunda yangın çıktı. Binadaki kişilerden 3'ü, yoğun duman nedeniyle mahsur kaldı.

Olay yerine gelen Zeytinburnu ve Bakırköy itfaiye ekiplerince kurtarılan ve dumandan etkilendikleri belirtilen 3 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangın, maddi hasara yol açtı.

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