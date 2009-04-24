Zeytinburnu'nda yangın

Zeytinburnu'nda bir binada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, Çırpıcı Mahallesi Yeşilyol B Sokak'taki 5 katlı binanın girişinde bulunan elektrik trafosunda yangın çıktı. Binadaki kişilerden 3'ü, yoğun duman nedeniyle mahsur kaldı.



Olay yerine gelen Zeytinburnu ve Bakırköy itfaiye ekiplerince kurtarılan ve dumandan etkilendikleri belirtilen 3 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangın, maddi hasara yol açtı.

