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ZEYTİNBURNUN'DA VİRAJI ALAMAYAN OTOMOBİL DEREYE UÇTU: 1 YARALI

Murat SOLAK- Melih OKUMUŞ / İSTANBUL,(DHA) Zeytinburnun'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan otomobil dereye uçtu

15 Ocak 2019 19:16

Murat SOLAK- Melih OKUMUŞ / İSTANBUL,(DHA)
Zeytinburnun\'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan otomobil dereye uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Çırpıcı Mahallesi E-5 Çırpıcı Yanyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Erol Çelik yönetimindeki 34 UH 1806 plakalı otomobil, Cevizlibağ istikametine giderken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayıp demir parmaklıkları kırarak Haznedar deresine uçtu. Kazada sürücü Erol Çelik yaralandı. Çelik, çevredekilerin yardımıyla araç içerisinden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdivenle aşağı indi. Sağlık ve itfaiye ekipleri yaralı Çelik\'i sedyeyle ambulansa taşıdı. Bakırköy Doktor Sadi Konuk Hastanesine kaldırılan Çelik\'in bir bacağında kırık olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. 
 
Görüntü Dökümü
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- Yaralı sürücü Erol Çelik\'in sedyeye konulması 
- İtfaiye ekiplerinin çalışması
- Yaralanın ambulansa götürülmesi
- Kaza yerinden görüntü
- Genel ve detaylar  
 
 
 

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