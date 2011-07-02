-ZEYTİNBURNU'NDA SİLAHLI SALDIRI İSTANBUL (A.A) - 02.07.2011 - Zeytinburnu'nda seyir halindeki otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Çırpıcı Mahallesi 74/C Sokak'ta bulunan Uğur Tütüneker Spor Tesisleri önünde 34 SZG 21 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Mustafa Beyaz'a (30), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Saldırı sonucu göğsüne aldığı 2 kurşunla yaralanan Beyaz, otomobili ile yaklaşık 100 metre ilerleyerek park halindeki 2 araca çarparak durdu. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gerekli incelemelerin ardından öldüğü anlaşılan Beyaz'ın cesedi, daha sonra Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.