T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zeytinburnu'nda sanayi sitesinde yangın (2)

Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - ZEYTİNBURNU'nda bulunan bir sanayi sitesinde yangın çıktı

09 Ağustos 2018 16:08

Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - ZEYTİNBURNU\'nda bulunan bir sanayi sitesinde yangın çıktı.
Davutpaşa\'da bulunan Demirelli 2 Sanayi sitesinde faaliyet gösteren 4 katlı bir deri imalathanesinin en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Saat 12.00 sıralarında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü imalathanede yangının çıkış nedieniyle ilgili inceleme sürüyor.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Alper KORKMAZDHAZEYTİNBURNUDavutpaşaDemirelliSanayiSaatYangınSoğutmaFOTOĞRAF
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24