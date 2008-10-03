T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Zeytinburnu'nda restoranda patlama

Restoranda meydana gelen patlama ortalığı savaş alanına çevirdi. Patlamada bir kişi yaralandı, çevredeki işyeri ve araçlarda maddi hasar oluştu.

03 Ekim 2008 03:00

 
Restoranda meydana gelen patlama ortalığı savaş alanına çevirdi. Patlamada bir kişi yaralandı, çevredeki işyeri ve araçlarda maddi hasar oluştu.


Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi'ndeki patlama "Köftecim Arif Usta" adlı restoranda meydana geldi. Bayramın birinci günü açılışı yapıldığı belirtilen restoranı sabah saatlerinde açmaya gelen işyeri çalışanı Zeynel Özdemir, elekritik düğmesine bastığı an büyük bir patlama meydana geldi. Patlamayla mahalle savaş alanına dönerken çevre işyeri ve araçlarda da maddi hasar oluştu. Patlamayla ağır yaralanan Özdemir hastaneye kaldırılırken çevre sakinleri de büyük panik yaşadı.

3 GÜN ÖNCE AÇILMIŞTI

3 gün önce açtığı işyerinin halini gören Arif Aydoğan şok geçirirken, "Sabah personelim dükkanı açtığı sırada patlama meydana geldi. Tüp gaz sızıntısından olduğunu tahmin ediyoruz" diye konuştu. Patlamanın olduğu sırada lokantanın karşısında bulunan berberde çalışan Mustafa Aydın, "Bir anda büyük bir gürültü oldu. Her taraf toz duman içinde kaldı. Dışarıya çıktığımda lokantanın ve bizim işyerlerinin camlarının kırıldığını gördüm. Çok korktum. O panikle patronumu aramak istedim. Ancak telefon numarasını bile hatırlayamadım" dedi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24