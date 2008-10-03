Zeytinburnu'nda restoranda patlama



Restoranda meydana gelen patlama ortalığı savaş alanına çevirdi. Patlamada bir kişi yaralandı, çevredeki işyeri ve araçlarda maddi hasar oluştu.





Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi'ndeki patlama "Köftecim Arif Usta" adlı restoranda meydana geldi. Bayramın birinci günü açılışı yapıldığı belirtilen restoranı sabah saatlerinde açmaya gelen işyeri çalışanı Zeynel Özdemir, elekritik düğmesine bastığı an büyük bir patlama meydana geldi. Patlamayla mahalle savaş alanına dönerken çevre işyeri ve araçlarda da maddi hasar oluştu. Patlamayla ağır yaralanan Özdemir hastaneye kaldırılırken çevre sakinleri de büyük panik yaşadı.



3 GÜN ÖNCE AÇILMIŞTI



3 gün önce açtığı işyerinin halini gören Arif Aydoğan şok geçirirken, "Sabah personelim dükkanı açtığı sırada patlama meydana geldi. Tüp gaz sızıntısından olduğunu tahmin ediyoruz" diye konuştu. Patlamanın olduğu sırada lokantanın karşısında bulunan berberde çalışan Mustafa Aydın, "Bir anda büyük bir gürültü oldu. Her taraf toz duman içinde kaldı. Dışarıya çıktığımda lokantanın ve bizim işyerlerinin camlarının kırıldığını gördüm. Çok korktum. O panikle patronumu aramak istedim. Ancak telefon numarasını bile hatırlayamadım" dedi.



Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.





