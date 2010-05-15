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Yaşam

Zeytinburnu'nda kaza: 1 ölü

15 Mayıs 2010 18:30

T24- Alınan bilgiye göre, Topkapı varyant altından sahil yolu istikametine seyir halinde olan Serkan Kayak (29) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu varyantın ayağına çarptı.


Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan Kayak, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı. Kazada ağır yaralanan Kayak, sağlık görevlilerinin yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Kayak'ın cesedi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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