Zeytinburnu'nda kaza: 1 ölü

T24-



Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan Kayak, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı. Kazada ağır yaralanan Kayak, sağlık görevlilerinin yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Kayak'ın cesedi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.