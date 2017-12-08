Zeytinburnu'nda havuz gereksizmiş mescit ise talep!

Zeytinburnu Belediyesi, dünkü “Havuz yasak, mescit şart” haberiyle ilgili olarak açıklama yaptı. Belediye, 1+1 dairelerin kısıtlanmasının ve her siteye mescit yapılmasının, bölge sakinlerinin talebi olduğunu iddia etti. Ayrıca açık havuzun sadece üç ay kullanılıp diğer aylarda atıl kaldığını savundu.

TIKLAYIN: Zeytinburnu'na açık yüzme havuzu yasak mescit yapmak zorunlu

Belediye, tüm kararların bölge sakinlerinin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda alındığını söyledi.

Açıklamada 1+1 daire kısıtlamasına ilişkin “Son zamanlarda 1+1 konutlarla ilgili vatandaşlarımızdan yoğun şikâyet gelmiştir. Yakın tarihte kamuoyuna da yansıyan günübirlik evlerde yaşanan olumsuzluklar bu konunun başını çekmiştir” denildi. Açık havuz yasağına ilişkin “Açık havuzların sadece 3 ay kullanılabildiği, açık havuz yerine yeşil alan yapılabileceği” ifadeleri kullanıldı. “Bir diğer istek sitelerdeki bodrum katında yer alan mescitle alakalı olmuştur” denilen açıklamada özetle “Gerçekleştirilen düzenlemeyle yeni projelerde mescitler yeraltından kurtarılmış, ibadet ihtiyacını karşılayacak şekilde yapılmasına olanak sağlanmıştır” denildi.