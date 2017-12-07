Zeytinburnu'na açık yüzme havuzu yasak mescit yapmak zorunlu

Zeytinburnu Belediyesi Meclisi'nin aldığı karara göre ilçe genelindeki 10 bin metrekareden büyük alanlara açık yüzme havuzu yapılması yasaklanırken mescit yapımı ise zorunlu hale getirildi. Zeytinburnu Belediyesi’nin CHP’li Meclis üyesi Esin Hacıalioğlu karara itiraz edeceklerini söyledi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Zeytinburnu Belediyesi Meclisi’nde dün tartışma yaratacak kararlara imza atıldı.

CHP’li Meclis üyelerinin “ret” oyuna karşın AKP’li Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilen rapora göre, Zeytinburnu genelinde 10 bin metrekareden büyük alanlarda açık havuz yapılması yasaklandı. Mescit yapmak ise zorunlu.

Zeytinburnu Belediyesi Meclisi’ne gelen imar komisyon raporunda, Zeytinburnu küçük ölçekli planının geçen ay yürürlüğe giren Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile uyumlu hale getirilmek istendiği belirtildi. Plana eklenmek istenen bazı kararlar ise tartışma yarattı. Raporda özetle şu ifadelere yer verildi: “10 bin metrekare ve daha büyük parsellerde yapılması zorunlu olan mescit bloklardan bağımsız ayrık olarak yapılacak olup yönetmelikte belirlenen taban alanı hesabı ve bloklar arası yapı yaklaşma mesafelerine tabi değildir. Emsal hesabına göre yapılacak bütün uygulamalarda açık havuz yapılamaz ve 1+1 tipi konut sayısı toplam konut sayısının yüzde 15’ini geçemez"

CHP: İtiraz edeceğiz

Gazetemize konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Zeytinburnu Belediyesi’nin CHP’li Meclis üyesi Esin Hacıalioğlu karara itiraz edeceklerini belirterek “Zeytinburnu Belediyesi’nde şeriat kararları alındı. Açık havuz yasak. Her siteye mescit. 1+1’ler uygunsuz işlere neden olduğu için yüzde 15’e kadar müsaade. Buna göre insanların gelecekteki yaşam alanlarını planlamaya çalışıyorlar. Kaç kere bu maddelerin neden meclise getirildiğini sormamıza rağmen bu maddelere ilişkin bir açıklama da getirmediler” dedi.