Zeytinburnu'nda deprem tatbikatı

İSTANBUL, (DHA) - DEPREME karşı duyarlılığı artırmak amacıyla bugün Zeytinburnu\'nda bir deprem tatbikatı düzenlendi. Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen deprem tatbikatının merkezi Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı\'nı oldu. Burada kurulan acil durum çadırlarının ana karargâh yeri olarak belirlendiği tatbikatta, eş zamanlı olarak hava, kara ve deniz senaryoları gerçekleştirildi. Helikopter, itfaiye, ambulans, polis, zabıta ve sağlık ekipleri eşliğinde yapılan tatbikat üç saat sürdü.

ACİL MÜDAHALE BOTU İLE KURTARILDI

Gerçekleştirilen tatbikat senaryosuna göre, Kazlıçeşme açıklarında denizde alabora olan teknede mahsur kalan vatandaşlar, acil müdahale botu ile kurtarılarak ambulans ile hastaneye sevk edildi. Zeytinburnu Celalettin Gözüsulu İlkokulu\'ndaki öğrenciler de tahliye edildi.

SU VE DOĞALGAZ VANALARI KAPATILDI, ELEKTRİK KESİLDİ

Zeytinburnu Makaracılar Sanayi Sitesi\'nde ise senaryo gereği deprem esnasında çöken binaların altında kalan vatandaşlar, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Helikopter destekli tatbikatta ise, Maslak\'tan havalanan bir helikopter, Zeytinburnu Şehir Stadyumu\'na ambulans ile getirilen yaralıyı hastaneye götürdü. Depremde hasar gören binalarda vatandaşların zarar görmemesi için su ve doğalgaz vanaları kapatıldı, trafodan elektrik kesildi. Kızılay\'ın \"Kan Bağışı\" kampanyası başlattığı tatbikatta, soğuk havada dışarda kalan depremzedelere de sıcak çorba dağıtıldı.

GENİŞ ÇAPLI KATILIM

Tatbikata, İstanbul İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma, İtfaiye Bakırköy Grup Amirliği, İGDAŞ Genel Müdürlüğü, İSKİ Zeytinburnu Teknik Şefliği, BEDAŞ Bakırköy İşletme Müdürlüğü, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Türk Kızılayı Zeytinburnu Şube Başkanlığı, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Zeytinburnu İlçe Sağlık Müdürlüğü, Telsiz Amatörleri Derneği, Biruni Üniversitesi, İnsani Yardım Vakfı, Zeytinburnu Belediyesi Sualtı ve Su Üstü Arama Kurtarma Ekibi ve Zeytinburnu İzcilik Topluluğu katıldı.