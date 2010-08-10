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Yaşam

Zeytinburnu'nda bomba alarmı

Zeytinburnu'nda patlamaya hazır bomba bulundu.

10 Ağustos 2010 03:00

T24- Zeytinburnu Vergi Dairesi'nin yakınındaki bir otobüs firmasının bürosu önüne sabah saatlerinde bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu. 


Bomba uzmanı ekiplerin yaptığı inceleme sonucu pakette kurusıkı mermilerle güçlendirilmiş zaman ayarlı, parça tesirli bomba olduğu belirlendi. Etkisiz hale geterilen bomba incelenmek üzere emniyete götürüldü.


Zeytinburnu 58. Bulvar 58/4 Sokak'da bulunan Vergi Dairesi'nin bitişiğindeki Pamukkale Turizm'e ait yazıhaneyi açmak için saat 08.00 sıralarında gelen İlhami Özel, kilidin altında bir mermi görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kepenkle pencere arasına sıkıştırılmış bir paket olduğunu fark etti. Bunun üzerine bomba uzmanlarına haber verildi. Olay yerine gelen bomba uzmanları saate kabloyla bağlı olan ve 09.15'e ayarlı olduğu öğrenilen parça tesirli bombayı etkisiz hale getirdi. Bombaya parça tesirini arttırmak için çok sayıda mermi konulduğu ortaya çıktı.


Polis olası bir patlamada can kaybı ve yaralanmanın olabileceğini belirtti. Geniş güvenlik önleminin ardından polis civarda bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.


DAHA ÖNCE DE BU SOKAKDA BOMBA BULUNDU

İşyeri sahibi İlhami Özel, "Sabah yazıhaneyi açacaktım. Kilidin altında mermi görünce polise haber vedim. Yapılan incelemede bomba olduğu ortaya çıktı. Bu sokakda daha önce de defalarca bomba bulundu ve patladı. Ancak bir çözüm bulunamadı. En azından sokağın bulunduğu yere kamera yerleştirilebilir" diye konuştu. Etkisiz hale getirilen bomba incelenmek üzere Vatan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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