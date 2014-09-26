Zeytinburnu'nda 42 bin metrekarelik arazi Ermeni vakfına iade edildi

Zeytinburnu Stadyumu’nu da içine alan 42 bin metrekarelik arazi Vakıflar Genel Meclisi’nin kararıyla Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı’na iade etti. Vakıf Başkanı Bedros Şirinoğlu, araziye 338 milyon lira değer biçildiğini söyledi. Zeytinburnu Stadyumu’nu da içine alan 42 bin metrekarelik arazi Vakıflar Genel Meclisi’nin kararıyla Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı’na verildi. Ancak bu karara Zeytinburnu Belediyesi karşı çıktı. Belediye, arazinin Ermeni vakfına iadesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya başvurdu. Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu ise, hukuki sürecin vakfın lehine sonuçlandığını söyledi.

Vatan gazetesinden Mert İnan'ın haberine göredavaya bakan mahkemenin belediye aleyhine ‘süre aşımı’ kararı verdiğini kaydeden Şirinoğlu, “Söz konusu arazi için 3 yıl önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yüz yüze konuşmuştuk. İlk etapta 2 bin metrekarelik arsa, Erdoğan’ın talimatıyla bize verilmişti. Erdoğan, kalan arsanın iadesi için, ‘Hak yerini bulacak. Arsanın sizin yeriniz olduğunu biliyorum’ demişti. Ancak Zeytinburnu Belediyesi ile arazi itilafı yaşanınca konu yargıya taşınmıştı. Vakıflar Genel Meclisi geçtiğimiz Ocak ayında lehimize karar vermişti. Zeytinburnu Belediyesi de, 60 günlük itiraz süresinden sonra bu karara itirazda bulunmuştu. Mahkeme zaman aşımıdan dolayı 42 bin metrekarelik arazi için nihai kararı vermiş oldu. Mahkemeden adil ve hakkımız olan kararın çıkacağına inanıyordum” dedi.

Otel ve AVM olacak

Araziyi en verimli şekilde kullanmak istediklerini söyleyen Şirinoğlu, arsaya 338 milyon lira değer biçildiğine de dikkat çekerek, “Plan tadilat kararları ve emsal değerleri biliyoruz. Arsamız için plan tadilatı konusunda zorluk çıkarılmayacağını düşünüyoruz. Yönetim kurulu olarak proje konusunu düşünüp karar vereceğiz. Kuvvetle muhtemel iş merkezi, AVM, otel ve konut yapılması gündeme gelecektir. Araziden elde edeceğimiz gelir hastane ve cemaatin ihtiyaçları için kullanacak” diye konuştu. Öte yandan Ermeni Vakfı’na iade olunan 338 milyon lira değerindeki arazinin bünyesinde İBB’ye ait Zeytinburnu spor Kompleksi, Zeytinburnu Belediyesi’ne ait Zeytinburnu Stadyumu, açık otopark ile boş alanlar yer alıyor.

Gülbenkyan'ın hediyesi

Şirinoğlu, Zeytinburnu Stadyumu’nun olduğu arazinin 1869-1955 yılları arasında yaşayan uluslararası petrol sanayinin doğmasında ve gelişmesinde önemli rol oynayan Ermeni asıllı Osmanlı vatandaşı Kalust Sarkis Gülbenkyan tarafından satın alınarak Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı’na hediye edildiği belirtti.

Süreç nasıl işledi? 1964 yılına kadar Ermeni cemaatine ait olan araziye bu tarihten sonra el konuldu. İlk dava 1974’e kadar sürdü. O dönemki yerel mahkeme Ermeni cemaati lehine karar vermiş olsa da karar Yargıtay tarafından bozuldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesine geçen arazi için Zeytinburnu Belediyesi 1987’de mahkemeye başvurarak kendi adına tescil kararı çıkarttı. Arsa 1989’da belediye tarafından kamulaştırıldı. Ancak torba yasanın ardından Vakıflar Genel Meclisi’nun 22 Ocak tarihli kararıyla arazinin Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı’na iade edilmesine karar verdi. Bu kararın ardından harekete geçen Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul 1. İdare Mahkemesi’ne Vakıflar Genel Müdürlüğü aleyhine yürütmeyi durdurma için dava açtı. Ayrıca Bakırköy 7.Asliye Hukuk Mahkemesi’nden taşınmazlara ihtiyati tedbir konulması talep edildi. Davaya bakan mahkemenin ise belediye tarafından yapılması gereken 60 günlük itiraz süresinde gecikme olduğu gerekçesiyle belediyenin talebini reddettiği belirtildi.