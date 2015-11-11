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Yaşam

Zeytinburnu ve Fatih'te 36 saatlik su kesintisi

Kesinti bugün saat 10.00'dan, yarın saat 22.00'ye kadar sürecek

11 Kasım 2015 09:10

Zeytinburnu ile Fatih'in bazı bölgelerinde, bugün ve yarın 36 saat süreyle su kesintisi uygulanacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamada, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı DLH Marmaray Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılan İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçiş Projesi kapsamında, Yenikapı Alt Geçit Yapısı sahasındaki su hattında çalışma yapılacağı bildirildi.

Bu nedenle bugün saat 10.00'dan, yarın saat 22.00'ye kadar 36 saat süreyle Fatih ilçesine bağlı Cankurtaran, Alemdar, Binbirdirek, Küçükayasofya, Şehsuvarbey, Nişanca, Mesihpaşa, Aksaray, Haseki Sultan, Cerrahpaşa, Kocamustafapaşa, Yedikule, Silivrikapı, Sümbülefendi, Mevlanakapı mahalleleri ile Zeytinburnu ilçesinin tamamına su verilemeyeceği ifade edildi.

 

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