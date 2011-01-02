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Yaşam

Zeytinburnu sahilinde erkek cesedi bulundu

Zeytinburnu sahilinde kayalıklara sıkışmış halde bir erkek cesedi bulundu.

02 Ocak 2011 02:00

T24 - Zeytinburnu sahilinde kayalıklara sıkışmış halde bir erkek cesedi bulundu.


Alınan bilgiye göre, Yedikule sahilinde deniz kenarında kayalıklara sıkışmış halde bir ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. 

Olay yerine gelen polis ekipleri, kayalıklara sıkışmış cesedi çıkartabilmek için itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, cesedi bulunduğu yerden alarak kıyıya çıkarttı. Burada yapılan incelemede üzerinde kimlik bulunamayan ceset, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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