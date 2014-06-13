'Zeytinburnu sahil yolu yerin altına alınsın' teklifi

İstanbul Zeytinburnu’nda gayrimenkul projesi geliştirmeye hazırlanan inşaat şirketleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne sahildeki 1.5 kilometre yolu yerin altına almayı teklif etti.

Hürriyet.com.tr'den Gülistan Alagöz'ün haberine göre, bölgedeki en büyük projelerden biri Emlak Konut GYO’nun satışa çıkardığı 111 bin metrekarelik arazinin ihalesini 4 milyar 240 milyon liralık teklif sunan Özak, Ziylan, Yenigün ve Delta tarafından hayata geçiriliyor. Konut, ofis ve alışveriş merkezinden oluşacak projeleri için mart-nisan aylarında kazmayı vuracaklarını belirten Yenigün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün, projede 400 bin metrekare kapalı alan, 290 bin metrekare de satılabilir alan olacağını söyledi.

İBB f ikre sıcak bakıyor

Bölgedeki diğer arazi sahipleriyle birlikte, sahil yolunun yaklaşık 1.5 kilometrelik kısmını yer altına almayı istediklerini söyleyen Yenigün, “Maliyetini proje sahiplerinin karşılaması durumunda, İBB fikre sıcak bakıyor. Bizim projenin önünde 400 metrelik bir bölüm var, 50-60 milyon dolar maliyet olabilir. Diğer parsel sahipleri de kendi maliyetini karşılayacak” dedi.

Onay için top İBB'de

Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre Zeytinburnu’nu sahilde yapılması planlanan çalışma 4 yıl önce gündeme geldi ancak uygulanmadı. Geçtiğimiz aylarda müteahhitler İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) trafiği yerin altına alma teklifini sundu. Henüz planlaması olmayan çalışmanın hayata geçmesi için İBB onayı bekleniyor.