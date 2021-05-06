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Zeytinburnu’nda çöken binanın çevresi güvenlik amaçlı barikatlarla kapatıldı

06 Mayıs 2021 20:40

Zeytinburnu’nda çöken 5 katlı binanın çevresi güvenlik amaçlı barikatlarla kapatıldı.

Zeytinburnu Sümer Mahallesi 27/2 sokakta bulunan ve boşaltılan 5 katlı Hilal Apartmanı, sabah 10.30’da büyük bir gürültü ile çökmüştü. Ekiplerin 5 katlı binanın çökmesinden sonra başlattığı çalışmalarda sona gelindi. Yapılan çalışmalarda binanın bulunduğu sokağa güvenlik amaçlı barikatlar kuruldu. 3 farklı noktadan girilen sokağın tüm girişleri kapatıldı. Ayrıca çöken binanın bitişiğinde bulunan diğer binalar da tedbir amaçlı boşaltılarak binalara girişler yasaklandı.

TIKLAYIN: Zeytinburnu'nda boşaltılan binanın çökme anı kamerada

TIKLAYIN: Dün kolonlarından gelen ses nedeniyle boşaltılmıştı; yapı ruhsatı olmadığı ortaya çıkan Zeytinburnu'ndaki Hilal Apartmanı çöktü

 

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