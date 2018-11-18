ZEYTİNBURNU METRO İSTASYONU'NDA RAYLARA ATLAYAN KADIN YARALANDI(2)

Ozan URAL / İSTANBUL DHA

Zeytinburnu Metro İstasyonu\'nda raylara atlayan kadın duvar ile metro aracı arasına sıkıştı. İtfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarılan kadın hastaneye kaldırılırken Atatürk Havalimanı yönünde seferler durduruldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından seferler normale döndü.

Olay, saat 18.55\'te Zeytinburnu Metro İstasyonu 1. Peronda meydana geldi. İBB\'nin açıklamasında 30 yaşlarında bir kadının raylara atladığı belirtildi. Metro aracı ile duvar arasında sıkışan kadını çağrılan itfaiye ekipleri kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Olay nedeniyle Atatürk Havalimanı yönünde seferler durduruldu. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede delil araştırması yaptı. Araştırmanın sonuçlanmasının ardından seferler normale döndü.

İBB\'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nden yapılan açıklamada, \"M1 Yenikapı-Havalimanı Hattı\'nda Zeytinburnu İstasyonu 1. Peronda 18:55 saatlerinde 30 yaşlarında kadın bir yolcu raylara atlamıştır. Olaya anında müdahale edilmiştir. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan vatandaş hastaneye kaldırılmıştır.\" ifadeleri kullanıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Metro istasyonundan görüntüler

-Polis ekipleri

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

-Seferlerin başlaması

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