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Yaşam

Zeytinburnu açıklarında su alan kuruyük gemisi karaya oturdu

Zeytinburnu açıklarında demirli haldeki bir geminin su alarak batmaya başladığı ihbarı üzerine Deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti

27 Ocak 2017 22:21

Zeytinburnu açıklarında demirli haldeki bir geminin su aldığı ihbarı üzerine Deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler, bir kısmı suya gömülen "Bereket" adlı geminin çevresinde önlem aldı.

2 bin 980 grostonluk, 115 metre uzunluğundaki geminin, hacizli olduğu için 2104 yılından beri Zeytinburnu açıklarında demirlediği tespit edildi. 

Kuruyük gemisi, su almasının ardından büyük bir kısmı suya gömülerek bulunduğu yerde karaya oturdu. Ekiplerin gemi çevresindeki önlemleri sürüyor.

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