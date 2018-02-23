Zeytin ve zeytinyağı ihracatçıları Ortadoğu pazarına odaklandı

İZMİR, (DHA)- TÜRK zeytinyağı sektörü, bu yılki yüksek rekolteyi Ortadoğu pazarındaki konumunu güçlendirerek katma değere dönüştürüyor. 2017-18 sezonunun ilk üç ayında Ortadoğu ülkelerine Türkiye’nin zeytinyağı ihracatı yüzde 103 artarak 6 milyon 228 bin dolardan, 12 milyon 635 bin dolara yükseldi.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB), Ortadoğu ülkelerine ihracatta sağlanan bu başarının kalıcı olması için, Ortadoğu’nun en büyük gıda fuarı Dubai Gulfood 2018 Fuarı’na katılarak, Türk zeytin ve zeytinyağının tanıtımını yaptı. Türkiye’nin 2017-18 sezonunda 285 bin ton zeytinyağı ve 450 bin ton sofralık zeytin rekoltesine sahip olduğunu belirten EZZİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Uygun, bu yüksek rekolteyi katma değere dönüştürmek için dünya genelinde ihracatlarını artırabilecekleri pazarlarda çaba gösterdiklerini kaydetti. Zeytin ve zeytinyağı ihracatını arttırmak için bu sezon başında Ortadoğu pazarına odaklanma kararı aldıkları bilgisini paylaşan EZZİB Başkan Yardımcısı Uygun, şunları söyledi:

\"Bu amaçla Ortadoğu ülkelerinde düzenlenen gıda fuarlarına katılma kararı aldık. İlk olarak, İsrail\'in Tel-Aviv şehrinde 28-30 Kasım 2017 tarihleri arasında 34\'üncüsü düzenlenen Israfood Fuarı’na katılarak Türk zeytin ve zeytinyağının tanıtımını yaptık ve ziyaretçilere zeytin ve zeytinyağı tadımı yaptırdık. Ortadoğu’da ikinci durağımız ise 18- 22 Şubat 2018 tarihlerinde Dubai\'de düzenlenen ve Ortadoğu\'nun en büyük gıda fuarı olan Gulfood oldu. Bu yıl Gulfood Fuarı’nda büyük ithalatçı firmaların satın alma temsilcilerinin katılımı daha fazlaydı. Bu da bizim için sevindirici bir gelişme. Bu yıl alıcılar Türk zeytin ve zeytinyağını tercih ediyor. 2017-18 sezonunun ilk çeyreğinde Ortadoğu ülkelerine yaptığımız zeytinyağı ihracatı yüzde 103’lük artışla 6 milyon 228 bin dolardan, 12 milyon 635 bin dolara çıktı. Ortadoğu’da Türk girişimcilerin işlettikleri otel ve restoran sayılarındaki artışa paralel olarak Türk yemeklerine ve Türk gıda ürünlerine talep artıyor. Gulfood Fuarı’nda Türk firmalarının hemen hemen hepsi önemli ticari anlaşmalar gerçekleştirdi.\"

Ortadoğu ülkelerinde sofralık zeytin tüketimi alışkanlığı olduğuna dikkat çeken EZZİB Yönetim Kurulu Üyesi Şafi Tunç ise Ortadoğu pazarında zeytinyağı ihracatı yanında, zeytin ihracatının da gelişme potansiyeli olduğunu söyledi. Tunç, \"2017-18 sezonunun ilk dört aylık döneminde sofralık zeytin ihracatımız genelde artış gösterirken, Ortadoğu ülkelerine yapılan sofralık zeytin ihracatı yüzde 12’lik düşüş göstererek 11 milyon dolardan, 9.8 milyon dolara indi. Bu düşüşü durdurup artışa geçmek için Ortadoğu pazarına yoğunlaşacağız\" dedi.



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