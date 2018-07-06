Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesi merkezli 14 ilde yapılan operasyonda silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 63 kişiden 48\'i serbest bırakıldı, 15’i ise bugün Orhangazi Adliyesi\'nde hakim karşısına çıkarıldı. Silah kaçakçılarının alışveriş sırasında silah için \'zeytin\', mermi için de \'zeytin çekirdeği\' şifrelerini kullandıkları ortaya çıktı.

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri ile Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin \'zeytin\' ve \'zeytin çekirdeği\' şifresiyle silah ticareti yapan şüphelilere yönelik Orhangazi merkezli 14 ilde 72 ayrı adrese yaptıkları eş zamanlı operasyonda 63 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 48’i ilk ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 15\'i Bursa Emniyetindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından, \'ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti\' suçlamasıyla bugün sıkı güvenlik önlemleri altında Orhangazi Adliyesi\'nde hakim karşısına çıkarıldı.

Operasyon sırasında şüphelilere ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 41 ruhsatsız tabanca, 72 kurusıkı ve başkaları adına ruhsatsız tabanca ile 43 av tüfeği ve pompalı tüfek, 1400 farklı çap ve ebatlarda tabanca fişeği, 1 kuru sıkı tabanca, tabancaların namlularını açmada kullanılan torna makinesi ele geçirildi.

Şüphelilerin adliyede sorguları srüyor.



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