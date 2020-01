Zeytin üreticisini belediyenin bulduğu 'organik çözüm' kurtardı

İZMİR, (DHA) - İZMİR Büyükşehir Belediyesi, zeytin üreticilerinin sık karşılaştığı \'Akdeniz sineği\' sorununa el attı ve \'organik çözüm\' getirdi. Sinekler \'tuzak şişe\' yöntemiyle etkisiz hale getirilerek 50 bin ağaç önemli bir tehditten kurtarıldı. Kösedere Mahalle Muhtarı Mehmet Özduran Karaburun, şişeli önlem sayesinde artık kimyasal ilaçlara başvurmadan önlem aldıklarını, şişeleri 15 gün önce asmasına rağmen her bir şişenin içerisinde 20- 25 zeytin sineği toplardığını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, zeytin üreticilerinin büyük sorunu olan \'Zeytin sineğine\' karşı Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı öncülüğünde ve Zeytin Okulu işbirliğiyle harekete geçti, Karaburun\'un İnecik, Kösedere ve Eğlenhoca Köyü\'nde tamamen doğal yöntemlerle mücadeleye başladı. Pilot bölge seçilen bu 3 köydeki toplam 50 bin zeytin ağacının tamamına \'özel bir tuzak yöntemi\' olan \'koruma şişeleri\'nden asan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu sayede sinekler daha ağaca zarar vermeden etkisiz hale getirmeyi başardı. Karaburunlu 302 üretici de, zeytin ağacı sineğiyle en doğal yöntemle mücadele etmiş oldu hem de ürün kalitesini artırdı. Zeytin sineği hastalığına karşı kimyasal yöntem kullanmadan mücadele yönteminde, aynı zamanda üreticilere doğru zamanda doğru uygulamaların yapılması ve uygun teknikle koruma yöntemleri de anlatıldı.

KİTLESEL İLK TUZAKLAMA ÖRNEĞİ

Karaburun\'daki zeytin üreticilerinin Akdeniz sineğiyle olan sorununa İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Zeytin Okulu işbirliği ile çözüm bulduğunu belirten Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Funda Barboros, “Büyükşehir Belediyesi\'ne zeytin sineği projemizi sunduk ve projemiz onay görerek faaliyete başladı. Herhangi bir kimyasal içermeden sineğe kurulacak tuzaklarla bu sorundan kurtulabiliyoruz\" dedi. İzmir\'de ilk kez kitlesel bir tuzaklama yaparak tüm üreticilerle birlikte örgütlendiklerini hatırlatan Barbaros şöyle devam etti:

\"Sinek daha ağaçla temasa geçmeden asılan şişeler, içerisinde kullanılan gübre dolayısıyla sineği şişeye yöneltiyor ve içerisine topluyor. Şişenin içerisinde ilaç yok; ekolojik dengeleri bozmayan, zararı olmayan bir madde kullanılıyor. Organik tarımcıların da kullandığı bir gübre. Bu sayede zeytin ve zeytinyağının verimini de arttırmış oluyoruz. Eğer hasarsız, zarar görmemiş bir ürün ortaya çıkarsa, belki de bu bölgenin zeytinyağına özel bir işaret bile alabiliriz. Projemiz şu anda İnecik, Kösedere ve Eğlenhoca köylerinde pilot bölge olarak uygulanıyor ancak bu uygulamanın başarılı olacağını biliyoruz. Tüm havzaya bu mücadele örneğini yayarak Yarımada\'daki zeytin ağaçlarını en doğal yollarla koruyacağız.\"

\"HER ŞİŞEDE 25 SİNEK VAR\"

Daha önce kimyasal ilaçlarla zeytin sineğine karşı mücadele ettiklerini ifade eden Kösedere Mahalle Muhtarı Mehmet Özduran Karaburun, şöyle konuştu:

“Şişeli önlem sayesinde artık kimyasal ilaçlara başvurmadan önlemimizi alıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk önce bize zeytin sineğinden en doğal yollarla nasıl korunabileceğimizi anlattı. Daha sonra ise şişeler ile içerisinde kullanılan ilacı dağıttı. Şişeleri asalı daha 15 gün olmasına rağmen her bir şişenin içerisinde 20-25 adet zeytin sineği görüyoruz. Bu koruma sayesinde üretim kalitemiz artacak ürünümüz değerlenecek.\"

