Zeytin üreticisi teşviklerin artırılmasını istiyor

Hüsnü EVREN-Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde Tariş’in sezon hayırında buluşan zeytin ve zeytinyağı üreticileri, desteklemelerin artırılmasını istedi. Zeytincilik sektörünün önde gelen isimlerinden Cahit Çetin, üreticinin üretime devam etmesi için tedbirler alınması gerektiğini belirtirken, Fikret Akova ise zeytine de prim verilmesini ve zeytinyağındaki pirim miktarının artırılmasını istediklerini söyledi.

Tariş\'e bağlı Altınova SS 979 No’lu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi tarafından Ayvalık’ın Altınova Mahallesi\'nde hayır yemeği düzenlendi. Hayır yemeğine Ayvalık Belediye Başkanı CHP’li Rahmi Gençer, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, birliğin 33 yıl başkanlığını yapan Cahit Çetin, Altınova Kooperatif Müdürü İlkay Alpsoy, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı (TA-ZE) A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Akova ve bölgede bulunan Tariş’e bağlı kooperatiflerin yöneticileri ile çiftçiler katıldı. Üreticilerin ortak isteği ise zeytin ve zeytinyağındaki rekolte artışının teşvik edilmesinin yanı sıra prim desteğinin de artması oldu.

‘ÜRETİCİ DESTEKLENMELİ’

Zeytinyağınaki primin batıdaki rakamlarla aynı olmasını istediklerini söyleyen Cahit Çetin, üreticinin, ürettiği ürünün karşılığını alabilmesi gerektiğini söyledi. Çetin, “Rekoltenin yüksek olmasına rağmen Ulusal Zeytin Konseyi’nin ve Tarım Bakanlığı zeytinyağı rekoltesini açıklamaktan imtina etti. Biz bunun 287 bin ton civarında olduğunu biliyoruz. Bazı teşvikler yeterli mi, değil. Üretici, ürettiği ürünün karşılığını alabilme umudunu her zaman taşımalı. Her zaman ürünün tüketiciye ucuza ulaşmasını çiftçinin süspansiyonun etmesini de beklememek lazım. Devletin başka tedbirler alması lazım. Bunlar uluslararası zeytincilik yöntemlerinde belli şeyler. Üreticinin üretime devam etmesini sağlayacak, özendirecek, ihracatın önünü açacak teşvik tedbirlerinin önünün açması lazım. Ben gelecekten umutluyum. Devlet 700 bin ton hedef koydu. Bu güzel bir hedef ama üretim arttıkça tüketimi de arttıracak, özendirecek çalışmalar lazım” dedi.

‘ZEYTİNE DE PRİM VERİLMELİ’

TA-ZE A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Akova, bu yıl devletten beklentileri konusunda bir değişiklik olmadığını söyledi. Hem zeytine prim verilmesini hem de zeytinyağındaki primin artırılmasını istediklerini söyleyen Akova, “Primler konusunda istediklerimizi alamadık. Umarız önümüzdeki süreçte alırız. Bildiğiniz gibi üreticinin umudu hep yarınlarda. Biz de hep yarınlar için yaşıyoruz. Bu yıl Tariş’in zeytinyağı alım politikaları gayet iyiydi. Zeytinyağı da değerinde satıldı. Tariş’e sahip çıkılması da bu noktada çok önemli” diye konuştu.

Tariş Altınova Kooperatifi tarafından düzenlenen hayır yemeğine katılan Ayvalık Belediye Başkanı CHP’li Rahmi Gençer, Tariş’in ne kadar önemli olduğunu bilen ve Tariş’in imkânlarıyla büyümüş insanlar olduklarını söyledi. Tariş’in her zaman ayakta kalması gerektiğini söyleyen Gençer, “Dünyadaki bu hızlı globalleşme ve hızlı gelişen kapitalizm karşısında birlikte, çiftçilerimizle el ele bu birliklerin ayakta kalmasının önemini bugün bir kez daha görüyoruz. O yüzden yaptığınız iş çok mübarek, kutsal bir iştir” dedi.



