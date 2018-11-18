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Zeytin toplamaya gittiği bahçede ölü bulundu

Samim SELÇUK/ALTINÖZÜ (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Altınözü ilçesinde Ahmet Kesnik (35), zeytin toplamak için gittiği bahçede ölü bulundu

18 Kasım 2018 13:54

Samim SELÇUK/ALTINÖZÜ (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın Altınözü ilçesinde Ahmet Kesnik (35), zeytin toplamak için gittiği bahçede ölü bulundu.
İlçenin Sivrikavak Mahallesi\'nde oturan Ahmet Kesnik, dün sabah evden çıkıp zeytin toplamak için bahçesine gitti. Akşam eve dönmeyen Kesnik\'e ulaşamayan yakınları, bahçeye gitti. Yakınları, Ahmet Kesnik\'i ağaçların arasında hareketsiz bulunca, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Kesnik\'in öldüğü belirlendi.
Kesnik\'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na gönderilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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